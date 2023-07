Tennis, il workout sulla spiaggia finisce in bellezza: tripudio di like per lei

Tennis, se voleva stupire i fan ci è riuscita ancora una volta: così la beniamina dei social ha mandato tutti su di giri.

Vive tre vite in una, se così si può dire. Gioca a tennis e lo fa anche piuttosto bene, avendo lei un gran talento, ma è anche una studentessa universitaria. E, dulcis in fundo, la sua attività social va talmente bene che potremmo anche definirla, pur nel suo piccolo, una influencer a tutti gli effetti.

I social network hanno senz’altro stravolto la sua vita. Non è ancora sbarcata nel circuito maggiore, la giocatrice della quale abbiamo voluto parlarvi oggi, eppure è già riuscita a riscuotere un successo notevole. Merito, appunto, di piattaforme come Instagram, che hanno dato a lei e a molte altre atlete in erba di mettersi in mostra e di farsi conoscere prima ancora che si rendessero protagoniste di imprese sportive degne di nota. Ha già 50mila follower all’incirca, che per una giocatrice alle prime armi, ancora estranea ai grandi tornei, è senz’altro un risultato considerevole.

Segno che ha saputo giocare benissimo le sue carte, la bella Olivia Elliott. Piace che sia solare e spigliata, che abbia sempre il sorriso sulle labbra e che sappia mantenere un filo diretto con i suoi follower. Lo dimostra il fatto che posti almeno una foto ogni giorno, come se avesse piacere a condividere gli istanti che caratterizzano la sua quotidianità con i suoi sostenitori. Che, per tutta risposta, non le fanno mai mancare un like, un commento o un messaggio in direct.

Tennis, dopo l’allenamento un bel tuffo: la foto fa impazzire i follower

Gli scatti che ha postato qualche ora fa, poi, hanno avuto un impatto notevole sul popolo dei social. Ha postato immagini ben più audaci, la splendida Olivia, ma questi sono ad altissimo tasso di sensualità e, di conseguenza, era pressoché impossibile che passassero inosservati.

La Elliott ha optato per un workout sulla spiaggia e ha indossato, per l’occasione, uno dei suoi proverbiali completi sportivi. Quelli che, stretti come una seconda pelle, valorizzano alla perfezione le sue magnifiche curve. Olivia ha un fisico da paura e sa bene come esibirlo, per cui lo fa ogni volta che ne ha la possibilità. A stuzzicare la fantasia è stata, in particolar modo, la foto che ci rivela che, dopo l’allenamento, si è concessa un bel tuffo. Se il suo intento era quello di fare girare la testa ai suoi follower, beh: tutto si può dire tranne che non ci sia riuscita.