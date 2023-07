MLS: i pronostici sulle partite della notte

MLS, fra i cinque recuperi in programma questa notte spicca la stracittadina di Los Angeles: notizie e pronostici.

Riparte subito la Major League Soccer dopo un weekend scoppiettante. Nella notte italiana tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio sono cinque le partite in programma.

Non è una “week” vera e propria, ma si tratta di alcuni recuperi, spalmati nei prossimi due giorni. Una delle prime squadre a scendere in campo è l’Inter Miami: il prossimo club di Leo Messi affronterà un avversario in salute, il Columbus Crew. In Florida attendono ormai con ansia il sette volte Pallone d’oro, che ha rifiutato i petroldollari sauditi per andare a giocare negli States. La stagione dell’Inter Miami finora non si può non definire disastrosa: in classifica generale sono terzultimi ed al momento le possibilità di raggiungere i playoff sembrano davvero minime. Su “consiglio” di Messi – la Pulce non atterrerà a Miami prima di fine mese – la società ultimamente ha arruolato uno dei cosiddetti mentori della Pulce, l’allenatore argentino “Tata” Martino, passato anche dal Barcellona. L’Inter Miami ha messo fine all’emorragia di sconfitte solo domenica scorsa, pareggiando 1-1 con i texani dell’Austin, ma non riesce a vincere una partita dallo scorso maggio.

La sensazione è che almeno fino all’arrivo di Messi sarà difficile assistere ad una svolta: Columbus, una delle squadre più in forma della lega (5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime sei partite) dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da almeno 3 gol totali.

Le previsioni sulle altre partite

Prosegue senza soluzioni di continuità il momento negativo del Toronto di Bernardeschi e Insigne, nell’ultimo fine settimana battuto anche dal Real Salt Lake (0-1).

I canadesi non riescono più a vincere dallo scorso 28 maggio, conquistando solo tre punti nelle ultime sei partite. Non hanno mai vinto in trasferta e lontano dal proprio pubblico hanno realizzato solamente sette gol. Il digiuno di successi fuori casa dovrebbe continuare anche ad Orlando, contro una squadra che davanti ai suoi tifosi non perde addirittura da aprile ed è in un buon momento. In trasferta fa molta fatica anche il DC United di Wayne Rooney: i capitolini, allenati dall’ex attaccante della nazionale inglese e del Manchester United, hanno vinto una sola volta nelle ultime sette gare e domenica è arrivata un altro netto k.o. contro il Nashville. Con ogni probabilità Rooney e i suoi uomini dovranno rimandare l’appuntamento con i tre punti nella sfida con l’FC Dallas, che dopo due sconfitte “on the road” nell’ultimo weekend ha battuto 2-0 il Los Angeles FC. Ci aspettiamo almeno un gol per parte nel match tra Colorado Rapids e Portland Timbers: un pareggio non sorprenderebbe. Occhi puntati, infine, su El Trafico, il derby di Los Angeles tra Galaxy ed FC. Le due squadre angeline non stanno attraversando un periodo positivo.

L’FC, squadra in cui milita Giorgio Chiellini, viene da due sconfitte consecutive mentre i Galaxy non vincono in casa da maggio. Meglio orientarsi sul numero dei gol segnati, che non dovrebbe essere basso: tre mesi fa l’FC si impose con un rocambolesco 3-2.

MLS, possibili vincenti

Columbus Crew o pareggio (in Inter Miami-Columbus Crew, ore 01:30)

Orlando City (in Orlando City-Toronto FC, ore 01:30)

FC Dallas (in FC Dallas-DC United, ore 02:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Colorado Rapids-Portland Timbers, ore 03:30

Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC, ore 04:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Inter Miami-Columbus Crew, ore 01:30

Los Angeles Galaxy-Los Angeles FC, ore 04:30