Berrettini-Sonego sospesa a Wimbledon: quando si riprende a giocare

Berrettini-Sonego sospesa a Wimbledon per maltempo: quando si riprende a giocare la sfida che vedeva il secondo in vantaggio

A Wimbledon per il momento non si gioca. Piove in Inghilterra, come sempre, e il maltempo non permette di scendere in campo. Ed è stato sospeso anche il match tutto italiano tra Berrettini e Sonego, una rivincita per il primo, dopo la legnata di qualche settimana fa.

A Berrettini comunque non stava andando benissimo, visto che Sonego era riuscito a strappare il primo set qualche minuto prima dello stop. Ma quando si riprende a giocare? La domanda che tutti noi ci poniamo è questa: non prima delle 16,30, intanto, è la prima risposta, anche se tutto potrebbe essere pure rinviato alla giornata di domani. Vedremo. In ogni caso le previsioni di oggi non danno molte speranze, a differenza dei prossimi giorni quando le condizioni meteo dovrebbero essere leggermente più clementi.

Berrettini-Sonego, quando si gioca

Al momento non c’è comunque una risposta definitiva a questa domanda, purtroppo. E la partita potrebbe anche essere recuperata domani, visto che molti i match che erano in programma oggi sono stati ricalendarizzati per il il 5 luglio. Insomma, non un buon momento sotto l’aspetto meteo, e chissà, magari questa situazione potrebbe anche giovare a Berrettini nel derby tutto italiano.

Sonego comunque è apparso in palla, uno che vive un buon momento di forma e che non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Ridando di nuovo una bella legnata al collega e forse amico. Sì, forse, perché non sappiamo onestamente se ci sono dei rapporti che vanno fuori dal campo. Insomma, tutti in attesa di capire se e quando si giocherà, di certo vi terremo aggiornati. A Wimbledon comunque oggi pomeriggio, per vedere il compagno, in tribuna c’era anche la bellissima Melissa Satta.