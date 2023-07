Israele-Inghilterra, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Israele-Inghilterra è una partita valida per le semifinali degli Europei Under 21 e si gioca mercoledì alle 18:00: formazioni e pronostici.

Se da un lato l’approdo in semifinale dell’Inghilterra non stupisce, considerando l’arsenale che ha a disposizione il selezionatore dei Young Lions, l’irlandese Lee Carsley, dall’altro rappresenta una novità assoluta la presenza di Israele tra le prime quattro della manifestazione continentale organizzata congiuntamente dalla Romania e dalla Georgia.

I ragazzi guidati da Guy Luzon – allenatore la cui unica esperienza fuori dal proprio paese risale a dieci anni fa, allo Standard Liegi – hanno realizzato un’impresa destinata a rimanere nella storia. Prima di quest’edizione, infatti, la selezione israeliana non aveva mai superato i gironi nelle uniche due partecipazioni alla fase finale di un Europeo (2007 e 2013). Ma le premesse per fare bene, in realtà, c’erano tutte. Tra i convocati da Luzon ci sono anche diversi elementi (incluso l’attaccante Turgeman) che avevano hanno preso parte al Mondiale Under 20, disputato lo scorso giugno in Argentina e che tra le grandi sorprese ha visto proprio l’exploit di Israele, anche in quel caso arrivato fino alla semifinale.

Ovviamente la nazionale di Luzon ha avuto bisogno anche di una buona dose di fortuna per poter spingersi così lontano. Tra la fase a gironi e quella ad eliminazione diretta ha vinto solo una partita nei 90 minuti regolamentari, quella contro la Repubblica Ceca (1-0) decisiva per la qualificazione ai quarti, conquistati grazie al secondo posto nel gruppo C.

L’Inghilterra è solidissima

L’avventura di Turgeman e compagni era iniziata con un pareggio contro la Germania (1-1), mentre la prima sconfitta l’avevano rimediata proprio contro l’Inghilterra (2-0).

Nei quarti, poi, Israele ha avuto la meglio ai rigori contro i padroni di casa della Georgia, dopo che regolamentari e supplementari erano terminati a reti bianche (secondo clean sheet consecutivo). Anche l’Inghilterra ha dato prova di grande solidità: è arrivata in semifinale senza subire gol ed al contempo realizzandone sette. L’ultima vittima della selezione di Carsley è stato il Portogallo, che domenica si è dovuto arrendere 1-0 nonostante le molteplici occasioni create: la rete che ha deciso il match l’ha segnata Gordon, 22enne attaccante del Newcastle, già in gol nella fase a gironi contro Israele.

Come vedere Israele-Inghilterra in diretta tv e streaming

Israele-Inghilterra è in programma mercoledì alle 18:00 alla Batumi Arena di Batumi, in Georgia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Inghilterra ha già battuto Israele in quest’Europeo e con ogni probabilità ci riuscirà di nuovo, in una semifinale che almeno sulla carta appare scontata. Gli israeliani, così come gli inglesi, però hanno dimostrato di essere molto solidi e organizzati: per i Young Lions non sarà semplice scardinare la loro difesa, in un match da meno di tre gol complessivi.

Le formazioni ufficiali di Israele-Inghilterra

ISRAELE U21 (4-4-2): Tzarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Gloukh, Gandelman, Bar, Azoulay; Turgeman, Jorno.

INGHILTERRA U21 (4-4-2): Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Thomas; Madueke, Jones, Gomes, Smith Rowe; Gibbs-White, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2