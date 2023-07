Spagna-Ucraina, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Ucraina è una partita valida per le semifinali degli Europei Under 21 e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni e pronostici.

Spagna e Ucraina si ritrovano l’una di fronte all’altra dopo appena otto giorni. All’epoca in palio c’era il primo posto nel girone, stavolta invece la posta è decisamente più alta. La vincente della semifinale di Bucarest conquisterà un posto nella finalissima di Batumi, in Georgia, contro una tra Israele e Inghilterra.

Una settimana fa finì con un rocambolesco 2-2, con gli ucraini che, se non fosse stato per la rete di Abel Ruiz siglata al 90′, avrebbero chiuso addirittura come primi davanti agli iberici. La selezione di Santi Denia riuscì invece a proteggere il primato – decisiva la miglior differenza reti complessiva – grazie al sigillo dell’attaccante del Braga all’ultimo respiro. Ma la svolta è arrivata solo dopo aver rimesso in campo la maggior parte dei titolari, rimasti in panchina per motivi di turnover: la qualificazione, infatti, entrambe ce l’avevano già in tasca già dopo le prime due giornate ed agli spagnoli sarebbe bastato un pareggio per essere certi di non scivolare al secondo posto. L’Ucraina, a quel punto, sembrava avere pochissime chance nel quarto di finale contro la Francia, una delle grandi favorite per la vittoria finale nonché una delle selezioni più attrezzate e assortite.

Ed ecco la sorpresa che nessuno poteva prevedere: subito sotto dopo 19 minuti, gli uomini di Ruslan Rotan non si sono persi d’animo, ribaltando i francesi con una doppietta di Sudakov – attuale capocannoniere del torneo – e realizzando il gol del definitivo 3-1 all’86’ con Bondarenko. Una vittoria roboante, inattesa, che deve mettere in guardia la Spagna.

Sì, perché la Rojita non ha affatto brillato contro la Svizzera: doveva essere una formalità la partita con gli elvetici ed invece la truppa di Denia, deludente dal punto di vista realizzativo, ha rischiato di arrivare alla lotteria dei rigori. Se ha evitato i tiri dal dischetto il merito è del gol segnato da Miranda al minuto 103. Passata la paura, ora la Spagna va a caccia della sua ottava finale: in caso di trionfo sarebbe la sesta affermazione continentale.

Come vedere Spagna-Ucraina in diretta tv e streaming

Spagna-Ucraina è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio Steaua di Bucarest, in Romania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’arrembante e spavalda Ucraina ammirata con la Spagna ha le carte in regola per mettere in difficoltà anche la Spagna, già costretta al pareggio nella fase a gironi. Gli iberici rimangono favoriti ma è assai probabile che gli ucraini trovino almeno un’occasione la via del gol: le reti complessive dovrebbero essere anche stavolta almeno tre. Non è da escludere che la semifinale si decida ai tempi supplementari.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Ucraina

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Tenas; V. Gomez, Pacheco, Paredes, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, S. Gomez; Ruiz.

UCRAINA U21 (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Sikan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2