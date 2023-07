Calciomercato Juventus: “In uscita solo uno tra Chiesa e Vlahovic”

Prima di acquistare, la Juventus ha necessità di formalizzare almeno un’uscita importante. Secondo il giornalista Laudisa i bianconeri potrebbero vendere uno fra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il giornalista Carlo Laudisa è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare dei possibili affari importanti in Serie A, dall’interesse del Milan per Frattesi alle possibili uscite di Chiesa e Vlahovic per la Juventus.

“Il Milan è in vantaggio per Frattesi, ma parzialmente“, ha iniziato l’intervistato. “Ha vinto la corsa odierna ma la gara non è ancora finita. L’arrivo per Frattesi è lontano, la situazione è ingarbugliata. Ci sono tante pretendenti. La notizia è che oggi il Milan si è iscritto ufficialmente alla corsa“. Il commento del giornalista è ovviamente arrivato prima della notizia dell’accelerazione dell’Inter per chiudere la trattativa con il Sassuolo…

“Il Napoli è stata la prima squadra a bussare alla porta del Sassuolo, per cui rientra ancora nelle squadre da considerare. Non c’è troppa attenzione mediatica sul giocatore: l’attenzione mediatica è sempre figlia di situazione oggettive. Le società non si divertono a rincorrere i media. La riflessione che va fatta è che Frattesi è del vivaio italiano, che è povero di talenti. Lui è uno dei pochissimi. Fagioli e Miretti per esempio sono già della Juventus“.

“Frattesi essendo del Sassuolo, che è società di mezzo, risulta un pezzo pregiato“, ha continuato Laudisa. “Ma non dobbiamo lamentarci, basta vedere le cifre Gvardiol o Szoboszlai, che poco fa costavano 25 milioni. Il problema è europeo. E Frattesi fa parte di questa fenomenologia”.

Juventus, chi vendere: “Via uno fra Chiesa e Vlahovic“

“Vlahovic e Chiesa sono strade parallele“, ha spiegato il giornalista. “Credo che uno dei due potrebbe lasciare la Juve, ma non entrambi. Hanno contratti lunghi e la Juventus non è obbligata a vendere. Non credo sia verosimile che vadano via sia Chiesa che Vlahovic“.

Il serbo, com’è noto, è finito nel mirino del Real Madrid e del Chelsea, ma entrambe le squadre non sembrano orientate a pagare l’alto prezzo chiesto dal club bianconero. Quindi la telenovela potrebbe andare avanti ancora a lungo.

Secondo l’intervistato sarà più probabile uno scenario tipo asta per vari centravanti, che magari potrebbe coinvolgere anche Dusan Vlahovic. “Non c’è l’obbligo di venderli“, ha seguitato Laudisa. “Certo c’è necessità di risparmiare. La Juventus deve cogliere le occasioni. A Giuntoli aspetta un lavoro più importante. Di sicuro uno come Bremer è incedibile. Neanche il giocatore ha espresso la volontà di andar via“.

“Semmai bisogna capire cosa deciderà di fare Bonucci“, ha concluso l’intervistato. “Da quello che si può dedurre non ci saranno moltissimi spazio per lui. Sta a lui modellare il suo futuro. Se dovesse uscire allora ci sarà spazio per un altro difensore. Ma è tutto in divenire”.