Monica Bertini, la foto scattata al crepuscolo ha lasciato senza fiato i suoi follower: quell’abito sì che rende giustizia alla sua bellezza.

Sarà pure famosa e con un esercito di follower che pendono dalle sue labbra. Eppure, quando non è impegnata in televisione, le piace fare esattamente le stesse cose che fa la gente “comune”. Il che la rende, agli occhi dei suoi sostenitori, ancor più simpatica ed interessante.

Sembra quasi la ragazza della porta accanto, l’incantevole Monica Bertini. Ora che l’estate è finalmente entrata nel vivo, si divide equamente tra giornate in piscina e tuffi in mare, tra lunghe “sessioni” di tintarella e un po’ di movida, che male non fa mai. Ed è una vera fortuna che la padrona di casa di Pressing, la mitica trasmissione sportiva di Mediaset, sia così attiva sui social network. Sta documentando le sue vacanze estive in maniera dettagliatissima, sommergendo i suoi fan di foto calienti e di reels che tolgono il respiro. Al punto che sembra quasi di essere lì, accanto a lei, e non a casa a sospirare dinanzi ad ogni suo singolo contenuto.

Abbiamo anche scoperto, nei giorni scorsi, che la bella Monica ha un debole per una delle discipline sportive più gettonate del momento. Parliamo del padel, che sembra piacerle veramente tanto. Lo dimostra il fatto che abbia preso parte, nel weekend, ad un piccolo torneo, anch’esso ampiamente documentato su Instagram con tante foto a corredo dell’evento. Con lei in campo c’era un altro volto noto del panorama televisivo italiano, vale a dire la conduttrice, showgirl e attrice italiana Alessia Mancini.

Monica Bertini, vacanze da sogno e look mozzafiato

Ci è piaciuto tantissimi vedere la Bertini in tenuta sportiva, perché nel suo completo di colore rosa acceso era, effettivamente, strepitosa. Eppure, nel giro di qualche ora, un nuovo scatto è riuscito ad eclissare quelli, precedenti, che la ritraevano appunto in t-shirt e gonnella.

Il perché è presto detto. La regina della Serie A e della Coppa Italia si trova, in questi giorni, in Sardegna, in un resort da sogno. Si sta rilassando e divertendo e si sta godendo, com’è giusto che sia, le sue meritatissime vacanze.

Qualche ora fa, dicevamo, ha stupito tutti i suoi follower con una foto di quelle che faremo veramente fatica a dimenticare. È stata scattata al crepuscolo e la ritrae con indosso un tubino nero molto corto, sapientemente abbinato a dei sandali dal tacco vertiginoso. Una vera e propria visione la bella Monica, sempre elegantissima e sempre, soprattutto, mozzafiato.