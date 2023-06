Monica Bertini, la foto in bikini fa il pieno di like

Monica Bertini, la foto in bikini della bella giornalista di Mediaset fa il pieno di Like. Un altro regalo a tutti i suoi follower

Un altro regalo a tutti i suoi follower. Che la seguono su Instagram soprattutto. Monica Bertini, la brava e bella giornalista di Mediaset adesso in vacanza, non si risparmia, ed è sempre pronta a venire incontro alle esigenze dei propri seguaci.

Nei giorni scorsi ha deciso di piazzare un breve video dove mostrava le gambe e poi lo splendido resort che in questo momento la ospita. Ma non è solo questo che tiene incollati al telefono tutti quelli che hanno deciso di seguirla ed ammirarla. E anche quella sua bellezza che lei ovviamente non nasconde, tant’è che in una delle sue ultime foto pubblicate sui social, ha ricevuto una quantità incredibile di like che hanno fatto letteralmente scoppiare il social network.

Monica Bertini, la foto in bikini fa esplodere Instagram

La foto che vedete sotto è quella che è stata messa dalla giornalista come anteprima rispetto al reel del quale vi abbiamo parlato prima. Un bikini che lascia intravedere tutte le forme della Bertini e che lascia realmente pochissimo spazio all’immaginazione.

La cosa bella di tutto questo è che la Bertini non risulta mai volgare, anzi, tutt’altro. Lei è una di quelle donne che anche in costume si dimostra elegante. E questa è evidentemente una dote naturale che non tutte le donne dello spettacolo riescono ad avere. Ma ribadiamo, infine, anche un altro concetto che senza dubbio è quello più importante. I suoi quasi 500mila seguaci su Instagram oltre a mettere il follow per la sua straordinaria bellezza lo hanno messo, anche, per quella che è la sua competenza calcistica. E la sua eleganza e sensibilità di porre delle domande ad allenatori e addetti ai lavori in momenti caldi come sono i fine partita. Quando ancora l’adrenalina è in circolo. Insomma, ci sa fare.