Sinner, Maria Braccini torna alla carica: la foto in bikini sconvolge i fan

Sinner, con lui a Londra c’è anche la fidanzata: Maria Braccini ha suggellato il suo arrivo con una foto in bikini da capogiro.

C’è sempre un Cerundolo, potremmo dire, sulla strada di Jannik Sinner. Solo che stavolta non sarà il “solito” Francisco, ma il fratello Juan Manuel, meno ostico del primogenito di casa. Inizierà con lui, quindi, l’avventura londinese del numero 1 d’Italia, che sogna di vincere il suo primo Slam e di ufficializzare con una bella insalatiera la sua crescita.

L’altoatesino dovrebbe debuttare all’All England Club nella giornata di lunedì. Ha avuto modo di allenarsi con Novak Djokovic ed è parso che si sia del tutto ripreso. Ad Halle si era ritirato, nel bel mezzo della partita con Bublik, a scopo “preventivo”, per non rischiare di dover saltare il Major britannico. Abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo enorme, perciò, quando abbiamo scoperto che il nativo di Sesto Pusteria stava bene e che avrebbe partecipato regolarmente al mitico torneo sull’erba.

A Londra con lui c’è, ovviamente, tutto il suo team. E c’è anche la fidanzata Maria Braccini, che proprio qualche ora fa ha postato una fotografia per confermare il suo arrivo nel regno di Re Carlo III. Non aspettatevi di vederla sugli spalti, però. Sinner ci tiene alla riservatezza e la loro storia d’amore i due piccioncini continuo a viverla nell’ombra, lontano dai riflettori e da possibili occhi indiscreti.

Sinner, con lui a Wimbledon c’è anche Maria Braccini

Prima ancora della foto condivisa per annunciare la sua presenza a Londra, la bella Maria aveva postato un altro scatto. Molto più intrigante del secondo, di sicuro, e che di conseguenza non è passato inosservato sui social network.

La Braccini, il cui fisico statuario è ormai arcinoto al popolo di Instagram e dintorni, sfoggiava un bikini che non esiteremmo a definire esplosivo. Il reggiseno a triangolo faticava a contenere il suo prosperoso décolleté, mentre lo slip con i laccetti sottilissimi evidenziava in maniera eccellente il vitino da vespa e i fianchi che paiono disegnati.

Una foto sensualissima, dunque, che ha spiazzato i follower di lady Sinner e dato il via ad una vera e propria tempesta di like. Nonché di commenti, visto che in tanti si sono prodigati ed affannati a complimentarsi con lei per il suo fisico da urlo. Con qualche “raccomandazione”, immancabile, a fare da contorno a tutte queste lusinghe. Ben più di un utente ha consigliato a Jannik di non “distrarsi” troppo con Maria in vista di Wimbledon. Ma chi conosce sa bene che, focalizzato com’è sul tennis, è pressoché impossibile che perda la concentrazione. Davanti alla prospettiva di una coppa, non c’è curva, per quanto pazzesca, che tenga.