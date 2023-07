Formula 1, GP d’Austria: orario, diretta tv, streaming, meteo, pronostico

Formula 1, GP d’Austria: al Red Bull Ring di Spielberg va in scena la nona tappa del Mondiale. Orario, tv, streaming, meteo, pronostici.

Max Verstappen a caccia del quinto trionfo consecutivo, nella “casa” della sua Red Bull. Il pilota olandese, bicampione del mondo in carica, è l’assoluto dominatore di questo Mondiale: ha vinto sei GP su otto, non arrivando mai sotto il secondo posto. Insaziabile.

La nona tappa del Mondiale va in scena in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, al termine di due giornate davvero intense. Oltre alla Pole del venerdì, questo era anche un weekend Sprint: Verstappen ieri è arrivato davanti a tutti anche nella mini-gara, che da quest’anno viene però considerata a sé stante. Appassionante il duello con il compagno di scuderia Sergio Perez, arrivato secondo. Per quanto riguarda la Ferrari, nella Sprint meglio Carlos Sainz, terzo dietro alle due Red Bull, di Charles Leclerc, finito addirittura dodicesimo. Le condizioni miste – ieri la gara è stata condizionata dal maltempo – hanno messo in difficoltà il monegasco. “Con metà bagnato e metà asciutto non vado da nessuna parte – ha detto Leclerc – Non ho fiducia nella macchina e il passo non c’è. Mi è già capitato altre volte, perciò nessuna scusa, devo solamente migliorare”. Leclerc nella gara domenicale partirà subito dietro a Verstappen, che nella Pole del venerdì gli era arrivato davanti di soli 48 millesimi. Vuole ritagliarsi uno spazio importante anche Sainz, che avrà la possibilità di partire in seconda fila dietro alla coppia Verstappen-Leclerc.

Formula 1, dove vedere il GP d’Austria in diretta tv e streaming

Il GP d’Austria è in programma domenica 2 luglio alle 15:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale dedicato, Sky Sport F1 (canale 207), oltre che su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). Disponibile anche la diretta streaming attraverso l’app Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand. Il GP d’Austria verrà trasmesso anche in chiaro – ma in differita – alle 19:00 su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it.

Le ultime sul meteo

Numerose le incognite dal punto di vista meteorologico dopo un sabato caratterizzato da frequenti rovesci e temperature alte per il periodo, spesso inferiori ai 20°. Prevista instabilità anche nella giornata di domenica. Non sono esclusi altri rovesci durante la gara, ma la temperatura dovrebbe essere più alta rispetto a sabato. Deboli, invece, i venti.

Formula 1, GP d’Austria: il pronostico sul vincitore

La sensazione è che la variabile meteo, com’è avvenuto in questi due giorni, rischia di fare la differenza. Verstappen parte chiaramente favorito e non potrebbe essere altrimenti, nonostante la Red Bull venerdì abbia avuto qualche problema con la gestione delle gomme. Le due Ferrari cercheranno quantomeno di difendere il podio, ma molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche. Occhio anche alle Aston Martin di Stroll e Alonso, ma anche alla McLaren di Norris, una delle principali rivelazioni di questo fine settimana.