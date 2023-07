Tennis, Ashley affila le curve: prospettiva pericolosissima

Tennis, lei si che sa sempre come stupire i follower. L’ultimo scatto condiviso su Instagram li ha messi in serie difficoltà: davanti ad una prospettiva tanto pericolosa non poteva essere altrimenti.

In passato si è fatta conoscere ai tifosi per i suoi trionfi sul campo. Classe 1985, la tennista statunitense è approdata nel circuito professionista nel 2000, raggiungendo importanti risultati e spingendosi fino alla posizione numero 39 del ranking mondiale. A distanza di qualche anno, tuttavia, la sua carriera ha preso una svolta inaspettata e oggi è una vera e propria diva dei social.

Nel 2008 l’atleta, in seguito alla sua eliminazione al Roland Garros (sconfitta dalla celebre Serena Williams), è diventata la protagonista di un servizio fotografico per Playboy, attirando subito le attenzioni dei tifosi e dei media. Certamente non sono mancate alcune critiche, ma lo shooting della giocatrice ha ottenuto molti apprezzamenti da parte dei suoi fan.

A questi si è aggiunta anche Williams. Parlando del servizio fotografico della collega, la campionessa non ha nascosto una certa stima nei suoi confronti, definendola “coraggiosa e forte”. La stessa Ashley Harkleroad si è detta piuttosto fiera del suo lavoro, affermando di essere stata la prima tennista a lanciarsi in un’esperienza simile. Dopo essere apparsa sulla rinomata rivista, la giocatrice ha deciso di abbandonare le competizioni.

Tennis, Ashley Harkleroad lascia tutti a bocca aperta con la foto in bikini

La vita di Ashley è cambiata molto successivamente al suo esordio su Playboy. Nel 2009 è diventata mamma per la prima volta di Charlie e a distanza di due anni ha avuto un’altra figlia, Loretta, insieme al marito Chuck Adams. Lasciatasi la carriera di tennista alle spalle, ha cominciato a dedicarsi a quella da modella, riscuotendo un impressionante successo sui social.

Qui condivide i suoi scatti mozzafiato. Col tempo l’atleta ha capito di avere una grande confidenza davanti all’obiettivo e, grazie al suo incredibile fascino, si è fatta strada conquistando i cuori di tantissimi utenti online. Due anni fa ha fatto il suo debutto su OnlyFans, dove si definisce “sportiva, carina, giocosa e divertente”. L’ormai ex tennista, che oggi si trova “nel fiore degli anni” posa quotidianamente in foto supersexy.

Ashley si è completamente reinventata e, al momento, si sta godendo appieno la sua nuova vita. E le immagini che posta sui social ne sono la prova: la modella si diverte a stuzzicare le fantasie dei fan e l’ultimo scatto apparso sul suo profilo è decisamente irresistibile. La 38enne indossa solamente un bikini nero che esalta per bene le sue curve pericolose, con una prospettiva da togliere il respiro. Sdraiata sul lettino, mentre viene baciata dal sole, è più raggiante che mai.