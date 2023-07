I pronostici di domenica 2 luglio: Europei U21, Brasileirao, Eliteserien

I pronostici di domenica 2 luglio: si chiudono i quarti di finale degli Europei U21, in campo anche Brasileirao, Eliteserien e altri tornei.

Si chiudono questa sera con Francia-Ucraina e Inghilterra-Portogallo i quarti di finale degli Europei Under 21. Il fatto di aver concluso la fase a gironi con nove punti su altrettanti disponibili certifica, se ce ne fosse bisogno, la forza di questa Francia. La selezione di Sylvain Ripoll, unica a vincerle tutte finora insieme all’Inghilterra, ha dilagato nella terza ed ultima giornata contro la Svizzera (1-4) ma era stata meno convincente nelle due gare precedenti.

L’Ucraina può già essere soddisfatta per il suo percorso e contro la Francia se la giocherà con la tranquillità di chi non ha niente da perdere. Entrambe dovrebbero in ogni caso andare a segno in un match che dovrebbe regalare gol e spettacolo. Reti che dovrebbero arrivare puntuali anche in Inghilterra-Polonia, con gli inglesi che per quanto fatto vedere finora partono favoriti.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio al campionato norvegese spesso ricco di gol: Lillestrom-Tromso e Sarpsborg-Sandefjord da tenere d’occhio insieme a Brann-HamKam e Bodo/Glimt-Molde. Si gioca anche in Brasile dove il sorprendente Botafogo parte favorito sul Vasco da Gama.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atletico Mineiro vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atletico Mineiro-America Mineiro, Brasileirao, ore 21:00

Vincenti

• Sarpsborg (in Sarpsborg-Sandefjord, Eliteserien, ore 17:00)

• Francia (in Francia-Ucraina, Europei U21, ore 21:00)

• Botafogo (in Botafogo-Vasco da Gama, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Lillestrom-Tromso, Eliteserien, ore 17:00

• Sarpsborg-Sandefjord, Eliteserien, ore 17:00

• Francia-Ucraina, Europei U21, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brann-HamKam, Eliteserien, ore 17:00

• Bodo/Glimt-Molde, Eliteserien, ore 19:15

• Inghilterra-Portogallo, Europei U21, ore 18:00

Il “clamoroso”

Francia vincente e almeno un gol per squadra (in Francia-Ucraina, Europei U21, ore 21:00)