Dal campo da calcio a OnlyFans: la svolta inaspettata manda in tilt i social

OnlyFans, c’è una nuova regina sulla piattaforma di contenuti per adulti: la svolta audace della sensualissima centrocampista.

L’ultima stagione non è stata esattamente un successone. La squadra in cui ha giocato, il Necaxa, si è piazzata in ultima posizione con 0 punti. Ha subito 19 gol e ne ha segnati solamente 2. Appare comprensibilissima, dunque, la sua decisione, annunciata nello scorso mese di gennaio, di lasciare il club che militava nella Liga MX Femenil.

Non sappiamo ancora se qualche altra società l’abbia assoldata per la prossima o se, invece, Nikkole Teja abbia intenzione di voltare pagina e di scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La voglia sembrerebbe esserci, dal momento che nei giorni scorsi ha dato una svolta alla sua vita e fatto quello che i suoi follower, oltre 300mila, le chiedevano di fare da tempo immemore. Potrebbe guadagnarsi da vivere, da questo momento in poi, solo con questo, dal momento che si tratta di un’attività piuttosto remunerativa. E, forse, anche più appagante della disastrosa esperienza col Necaxa che si è appena lasciata alle spalle.

La splendida centrocampista di Washington è approdata proprio di recente su OnlyFans. I suoi sostenitori glielo avevano suggerito in più occasioni e lei, ad un certo punto, ha deciso di accontentarli. Lo avrebbe fatto proprio in virtù della “pubblica domanda”, ha scritto su Instagram, annunciando l’apertura di un canale con una fotografia di quelle che non lasciano spazio all’immaginazione.

OnlyFans ha una nuova regina: la centrocampista fa felici i follower

Una decisione, la sua, dettata dal fatto che sempre più persone la “scongiuravano” di sbarcare sulla nota piattaforma di contenuti per adulti. Aveva dunque la certezza, la bella Nikkole, che molti fan sarebbero stati disposti a pagare l’abbonamento pur di vederla online come mamma l’ha fatta.

Non ha perso tempo, allora, l’ex centrocampista della Liga MX Femenil. Aveva iniziato a giocare a calcio al college, a Seattle, salvo poi passare alla squadra messicana nella speranza di fare il grande salto. Cosa che però, al momento, non è ancora accaduta. Non avendo ora un club alle spalle, potrebbe aver deciso di tentare il tutto su tutto su OnlyFans proprio per capire se sia il caso di insistere con lo sport o se sia meglio, invece, percorrere altre strade.

A giudicare dagli scatti supersexy già presenti sul syo profilo Instagram, siamo certi che farà boom di visualizzazioni. Bella e sensuale com’è, gli utenti della nota piattaforma faranno presto, infatti, ad accorgersi del suo profilo.