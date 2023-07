Tennis, il dolce lo porta lei: curve shock al sapor di fragole e panna

Tennis, al dolce ci pensa lei: la meravigliosa atleta ha lasciato i tifosi a bocca aperta con le sue incredibili foto. Chi desidera un po’ di fragole e panna?

Il suo è uno dei volti più amati dagli appassionati di tennis, i quali hanno imparato a conoscerla non tanto per i suoi successi sul campo, quanto per i magnifici contenuti che condivide online. Negli scorsi giorni ha avuto inizio il torneo di Wimbledon e non poteva certamente lasciare gli affezionati fan senza scatti mozzafiato.

La foto apparsa sul suo profilo ha lasciato tutti a bocca spalancata facendo venire un’incredibile voglia di fragole e panna anche a chi non sta assistendo al prestigioso torneo. La 31enne di origine statunitense si è fatta conoscere sul web a colpi di scatti incredibilmente sensuali.

La sua bellezza è a dir poco incantevole e, con le sue curve d’oro, ha fatto breccia nel cuore di moltissimi utenti. Tanto da affermarsi come l’influencer numero 1 del tennis. Stiamo parlando della splendida Rachel Stuhlmann, che si è guadagnata il primata grazie al suo successo sui social. D’altronde, resisterle è veramente impossibile.

Capelli bruni, meravigliosi lineamenti, occhi profondi e fisico da sogno: è una vera meraviglia e lei stessa si diverte quotidianamente a stuzzicare le fantasie dei fan. Il tennis è sempre stata la sua passione più grande e in passato ha giocato a livello universitario, senza tuttavia riuscire a sfondare nello sport.

Tennis, Rachel Stuhlmann conquista Wimbledon: impossibile resistere alle sue curve

La bella Rachel ha capito che le competizioni e gli allenamenti estenuanti non facevano per lei. Nonostante tutto, però, non ha mai messo da parte il suo amore per la disciplina e ha semplicemente deciso di cambiare rotta, lasciandosi le gare alle spalle e iniziando a dedicarsi al mondo del web. Così ha sfruttato le sue conoscenze in campo social, le sue doti comunicative e, perché no, il suo incredibile charme conquistando tantissimi user.

Oggi è famosa per essere l’influencer di tennis più seguita e amata in assoluto. Avrà dovuto rinunciare alla carriera di giocatrice, eppure è riuscita a farsi strada riscuotendo un notevole successo e portandxzxxzo a casa tante soddisfazioni. In una recente intervista con The Sun, ha parlato proprio del suo percorso su Instagram e di come non si sia mai tirata indietro nel superare i “limiti” imposti dalla disciplina.

Il tennis è uno sport che dà molta importanza alla tradizione e che presenta regole di abbigliamento precise. Niente spazio, quindi, per abiti succinti. Rachel, con i suoi scatti, è andata a sfidare le norme che lo hanno sempre contraddistinto. Durante il suo intervento ha spiegato che il suo sogno è assistere a competizioni che siano più aperte ed inclusive.

Lo scatto che potete vedere qui sopra è il perfetto emblema delle immagini provocanti dell’influencer, la quale non ha potuto fare a meno di condividere la sua felicità per via dell’inizio del torneo di Wimbledon. Nella foto, la bella Rachel indossa un sensualissimo completino formato da reggiseno e mini gonna, che esaltano appieno la sua fantastica silhouette e le sue curve da sogno.

In una mano tiene una racchetta da tennis, mentre nell’altra ha lo snack tipico della celebre manifestazione sportiva: fragole e panna, che vengono puntualmente servite agli spettatori, con tanto di champagne. Un’abitudine che la stessa Rachel ha ammesso di apprezzare molto. Il suo scatto ha mandato il web in delirio. L’influencer è meravigliosa come sempre e il suo outfit ha catalizzato per l’ennesima volta l’attenzione degli user, rimasti stregati dal suo décolleté: un panorama davvero stupendo.