Tennis, i pronostici sulle finali dei tornei Atp di sabato 1 luglio

Tennis, oggi sono in programma anche le due finali dei tornei Atp di Eastbourne e Maiorca: notizie e pronostici.

Le finali Atp solitamente si giocano di domenica, ma con Wimbledon ormai alle porte si fa un’eccezione. Nel sud dell’Inghilterra si assegna il titolo nel prestigioso torneo di Eastbourne: a contenderselo saranno la seconda e la quarta testa di serie, Tommy Paul e Francisco Cerundolo, subito in campo dopo aver “completato” le rispettive semifinali.

Il motivo? La pioggia, che ieri ha letteralmente stravolto il programma. L’argentino è stato costretto a fermarsi durante il terzo set con lo statunitense McDonald, mentre la semifinale tra Paul e il francese Barrere non è mai iniziata ed è stata direttamente rinviata al giorno successivo. Cerundolo poche ore fa ha completato l’opera, battendo in tre set l’avversario, rimontato dopo aver perso il primo parziale. Continua, dunque, il momento magico per il nativo di Buenos Aires, che dopo i quarti di finale raggiunti nei Masters 1000 di Miami e Roma, sta dimostrando di poter essere competitivo anche sull’erba, superficie sulla quale finora non aveva mai ottenuto risultati rilevanti. Seconda finale del 2023 invece per Paul, che a febbraio si era arreso all’australiano de Minaur nell’ultimo atto del torneo di Acapulco.

Mannarino a caccia del suo terzo titolo

I due si sono affrontati soltanto una settimana fa al Queen’s, con Cerundolo che a sorpresa ha avuto la meglio sull’americano in tre set. L’altro precedente, guarda caso, fu giocato sempre ad Eastbourne, un anno fa: in quell’occasione a spuntarla fu Paul.

Si profila dunque un match molto serrato, in cui anche la stanchezza potrebbe rivelarsi un fattore: Paul ha dalla sua la maggiore esperienza sull’erba, ma Cerundolo è in stato di grazia. Puntare sull’argentino non sarebbe un errore, nonostante lo scetticismo dei bookmaker. Qualche ora più tardi si assegnerà un altro titolo, a Maiorca. Nell’albo d’oro del torneo delle Baleari succederà a Stefanos Tsitsipas uno tra Christopher Eubanks e Adrian Mannarino. Incredibile la corsa dello statunitense, che è sopravvissuto a tre lunghe battaglie contro Michelsen, Shelton ed Harris: l’unico match vinto in due set è stato quello contro il francese Rinderknech. Il 27enne di Atlanta non aveva mai raggiunto una finale Atp prima d’ora ed anche in caso di sconfitta dalla prossima settimana si ritroverà a ridosso della top 50. Infinito, invece, Mannarino, che a 35 anni suonati potrebbe conquistare il suo terzo titolo Atp, il secondo su erba. Parte favorito il giocatore transalpino, erbivoro puro: occhio però ad Eubanks, che a Miami 2023 si è aggiudicato l’unico precedente tra i due.

I pronostici

Cerundolo in Cerundolo-Paul (3 set)

Mannarino in Mannarino-Eubanks (3 set)