Sinner semina zizzania | Sentenza spietata: “È un disastro”

Sinner, polemiche senza fine alla vigilia di Wimbledon: ecco cosa è successo e cosa c’entra il tennista altoatesino.

Neanche il tempo di postarlo sui vari canali social, che già gli utenti di tutto il mondo avevano messo in piedi una polemica coi controfiocchi. E il chiacchiericcio attorno ad esso non si è ancora placato, benché siano trascorsi ormai una decina di giorni dalla diffusione di quello che è ormai noto a tutti come “il poster della discordia“.

Quella raffigurazione, effettivamente molto bella ma a quanto pare altrettanto controversa, che gli organizzatori di Wimbledon hanno commissionato all’artista Grant Gruenhaupt. Un’immagine che simboleggia il passaggio di consegne, che per la verità non è ancora avvenuto, tra la vecchia e la nuova generazione. In rappresentanza della Next Gen ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in primo piano rispetto ai Big Three – Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer – che restano, invece, sullo “sfondo”.

Non è stato questo, tuttavia, il solo dettaglio balzato agli occhi dei tennissofili. Non era piaciuto il fatto che le donne facessero da tappezzeria e neanche che fossero stati esclusi alcuni dei più grandi campioni del passato. Uno in particolare, vale a dire Andy Murray. Wimbledon è il “suo” Slam, essendo lui britannico, ma nonostante questo non c’è traccia di lui nell’operato di Gruenhaupt.

Sinner, il quadro di Wimbledon continua a dividere

E così, a distanza di qualche giorno, anche il nativo di Glasgow ha voluto dire la sua su questa inaspettata estromissione. Non tanto per rimarcare quanto ingiusta fosse la sua assenza, ma per evidenziare le troppe “stranezze” di una raffigurazione che ha diviso il pubblico sin dalla prima visualizzazione.

“È un disastro, vero? – ha detto lo scozzese all’Indipendent – Non ho bisogno di dilungarmi oltre, è abbastanza ovvio se vedi il poster”. “È tutto un po’ strano – ha aggiunto – Immagino che i giocatori che sono sul poster siano quelli che hanno avuto carriere incredibili e avuto un successo incredibile a Wimbledon, ma mancano alcuni dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Per me Alcaraz e Sinner sono giocatori incredibili, ma mi sembra strano che siano tutti dietro di loro. Personalmente non mi interessa molto – ha poi concluso – Ma quando lo guardi ti accorgi che c’è qualcosa di strano”.

Non una parola, dunque, sulla sua esclusione dalla raffigurazione, a detta di molti imperdonabile. Che ne sia rimasto ferito lo ha però lasciato intendere. In modo elegante, certo, ma lo ha fatto. Peccato solo che il danno sia ormai fatto e che sia troppo tardi per porvi rimedio.