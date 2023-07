Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di domenica 2 luglio

Brasileirao 2023: occhi puntati sulla capolista Botafogo, che ha appena salutato il suo allenatore. Notizie e pronostici.

È il sorprendente Botafogo a svettare in cima alla classifica dopo dodici giornate ma le acque sono improvvisamente diventate agitate attorno al club di Rio de Janeiro.

In settimana il Fogao – che sogna di vincere il suo primo Brasileirao dal lontano 1995 – ha dovuto dire addio al suo allenatore, il portoghese Luis Castro. Nel bel mezzo del campionato ha fatto le valigie ed è volato in Arabia Saudita, dove dalla prossima stagione guiderà l’Al-Nassr di Ronaldo, su richiesta esplicita del cinque volte Pallone d’oro. Un vero e proprio shock per tutto l’ambiente bianconero, che da un giorno all’altro si ritrova senza il suo condottiero, uno dei principali artefici di questa partenza a razzo. Castro ha salutato al termine del match di Copa Sudamericana con il Magallanes, andato in scena giovedì scorso e terminato con il risultato di 1-1.

La qualificazione, in realtà, era già in cassaforte, anche se ora il Botafogo dovrà disputare lo spareggio contro una retrocessa dalla Copa Libertadores. Ma è nel Brasileirao che il Fogao sta dando il meglio di sé.

Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria – la terza di fila – di grande caratura, nello scontro diretto con il Palmeiras, battuto 1-0 a San Paolo. La striscia vincente dovrebbe continuare anche nella sfida con il Vasco da Gama, tornato a vincere nell’ultimo turno dopo sei sconfitte consecutive. Il contraccolpo psicologico per via dell’addio improvviso di Castro è dietro l’angolo ma ci sono buone possibilità che il Botafogo, oltre a prendersi i tre punti, tenga di nuovo la porta inviolata, come del resto ha sempre fatto nelle ultime tre partite.

Brasileirao 2023: trasferta complicata per il Palmeiras

La sconfitta patita con il Botafogo ha fatto scivolare il Palmeiras al quarto posto, superato da Flamengo e Gremio. Il Verdao in settimana ha sfogato la propria frustrazione travolgendo 4-0 il Bolivar in Copa Libertadores ma nel Brasileirao sono 8 adesso i punti che lo separano dalla vetta. In questo turno di campionato uomini di Abel Ferreira sono attesi da una trasferta molto complicata, contro l’ostico Athletico Paranaense.

Il Palmeiras ha vinto solo due delle sei gare disputate fuori casa ma allo stesso tempo sa che non potrà commettere più passi falsi se vuole rientrare nella lotta per il titolo. Crediamo che riesca ad evitare la sconfitta in un match equilibrato, da almeno un gol per parte. Le emozioni non mancheranno neppure nella partita tra Corinthians e RB Bragantino. Gli ospiti sono in gran forma – nelle ultime tre gare hanno realizzato tredici gol complessivi – ma è vero anche che il Timao non ha ancora perso tre le mura amiche. Promette spettacolo anche il derby tra i due club di Belo Horizonte, Atletico Mineiro e America Mineiro: i bianconeri sembrano in ripresa dopo essersi affidati ad un tecnico di grande esperienza come Luiz Felipe Scolari. Il programma domenicale del Brasileirao si conclude con la sfida tra Cuiabá e Santos, due squadre che non se la passano benissimo: dopo due sconfitte di fila i bianconeri dovrebbero tornare ad ottenere un risultato positivo.

Possibili vincenti

Palmeiras o pareggio (in Athletico Paranaense-Palmeiras, ore 21:00)

Atletico Mineiro o pareggio (in Atletico Mineiro-America Mineiro, ore 21:00)

Botafogo (in Botafogo-Vasco da Gama, ore 21:00)

Santos o pareggio (in Cuiabá-Santos, ore 23:30)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Corinthians-RB Bragantino, ore 16:00

Athletico Paranaense-Palmeiras, ore 21:00

La partita da almeno tre gol complessivi

Atletico Mineiro-America Mineiro, ore 21:00