Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di sabato 1 luglio

Brasileirao 2023, si giocano le prime partite della tredicesima giornata del massimo campionato brasiliano: pronostici.

Riparte il Brasileirao, il massimo campionato brasiliano, dopo una settimana intensa in cui le luci dei riflettori sono state puntate interamente sulle due coppe continentali, Libertadores e Sudamericana. Tutti all’inseguimento del Botafogo, che dopo l’ultima giornata ha creato un vero e proprio solco (sette punti) tra il primo e il secondo posto.

Il 13esimo turno è spalmato su quattro giorni. Il primo match in programma è quello tra San Paolo e Fluminense, rispettivamente undicesimo e quinta ma divisi da soli tre punti. La parte sinistra della classifica, come avrete ben capito, è cortissima. Il Tricolor Paulista, reduce dal successo per 2-0 sugli argentini del Tigre in Copa Sudamericana – vittoria sostanzialmente inutile, visto che il San Paolo ha dominato il proprio girone, ipotecando il primo posto con diverse giornate d’anticipo – può approfittarne per scalare qualche posizione e riavvicinarsi al quarto posto. In campionato ha infatti perso un po’ di terreno dopo le due sconfitte incassate negli ultimi tre turni contro Palmeiras e Cruzeiro.

Il tifo del mitico stadio Morumbi potrebbe dare una mano. Davanti al proprio pubblico il San Paolo ha perso esclusivamente con il Palmeiras, conquistando in casa 15 dei suoi 18 punti. Contro una Fluminense che invece zoppica in trasferta – non vince da maggio – dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte. Match movimentato anche quello tra Gremio, balzato al secondo posto dopo le due vittorie di fila con America MG e Coritiba, e Bahia. La striscia vincente dovrebbe proseguire anche contro il club di Salvador, che da maggio in poi ha vinto una solo volta ed è 14esimo in classifica.

Brasileirao 2023: Flamengo in cerca di continuità

È a caccia di conferme anche il Flamengo: dopo un inizio a dir poco balbettante il Mengao vuole trovare continuità.

I rossoneri, che in settimana hanno strappato la qualificazione agli ottavi di Libertadores travolgendo 4-0 l’Aucas, ora puntano a recuperare altri punti in campionato. La vittoria rocambolesca contro il Cruzeiro (2-3) ha permesso agli uomini di Jorge Sampaoli di salire al terzo posto e dimenticare la brutta battuta d’arresto con il Bragantino, ma contro il Fortaleza bisognerà continuare a vincere per non essere nuovamente punto e a capo. Nelle partite del Flamengo quest’anno raramente si vedono pochi gol: non è un caso che quello rossonero è l’attacco più prolifico del Brasileirao. Nella notte italiana tra sabato e domenica scenderà in campo anche l’Internacional, che ha chiuso al primo posto il girone di Libertadores grazie al successo contro i colombiani dell’Independiente de Medellin.

Quarta vittoria di fila tra le varie competizioni per il Colorado, che non perde da un mese e mezzo. Potrebbe valere la pena puntare una fiche sul club di Porto Alegre contro il Cruzeiro, in un altro match che dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi. Nelle ultime 7 gare, infatti, l’Internacional ha tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione.

Possibili vincenti

San Paolo o pareggio (in San Paolo-Fluminense, ore 21:00)

Gremio (in Bahia-Gremio, ore 23:30)

Flamengo (in Flamengo-Fortaleza, ore 23:30)

Internacional o pareggio (in Internacional-Cruzeiro, ore 2:00)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

San Paolo-Fluminense, ore 21:00

Internacional-Cruzeiro, ore 2:00 (domenica)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bahia-Gremio, ore 23:30

Flamengo-Fortaleza, ore 23:30