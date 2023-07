I pronostici di sabato 1 luglio: Europei U21, Brasileirao, MLS

I pronostici di sabato 1 luglio: iniziano i quarti di finale degli Europei U21, in campo anche Brasileirao, MLS e altri tornei.

La fase ad eliminazione diretta dell’Europeo Under 21 2023 si apre con un quarto di finale inatteso, che solo i più temerari avrebbero potuto pronosticare alla vigilia della manifestazione continentale. A contendersi un posto in semifinale sono le due grandi rivelazioni del torneo, la Georgia padrone di casa, e Israele: chi passa affronterà la vincente tra l’Inghilterra e il Portogallo campione in carica.

Entrambe arrivate ai quarti contro ogni pronostico, dovrebbero dar vita ad un incontro molto equilibrato. Se c’è una selezione che ha fatto meglio, però, quella è la Georgia, che potrà contare pure sul fattore campo, un vantaggio non indifferente.

Pronostici altre partite

Spagna-Svizzera è il quarto di finale che avrebbe dovuto vedere protagonista l’Italia di Paolo Nicolato, che ha gettato via la qualificazione in maniera scriteriata perdendo nell’ultima giornata contro la Norvegia. Per la Svizzera però i bonus sembrano essere finiti: difficilmente riuscirà a superare questo ostacolo.

Questo sabato in campo anche il Brasileirao e di notte la MLS.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sao Paulo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sao Paulo-Fluminense, Brasileirao, ore 21:00

Vincenti

• Spagna (in Spagna-Svizzrera, Europei U21, ore 21:00)

• Flamengo (in Flamengo-Fortaleza, Brasileirao, ore 23:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Valerenga-Viking, Eliteserien, ore 18:00

• Flamengo-Fortaleza, Brasileirao, ore 23:30

• Orlando City-Chicago Fire, MLS, ore 01:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Mjondalen-Moss, Obos-Ligaen, ore 15:00

• Toronto-Real Salt Lake, MLS, ore 01:30

• Dallas-Los Angeles, MLS, ore 02:30

Il “clamoroso”

Spagna vincente e almeno un gol per squadra (in Spagna-Svizzrera, Europei U21, ore 21:00)