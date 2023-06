Copa Libertadores e Sudamericana, i pronostici sulle gare della notte (29 giugno)

Copa Libertadores e Sudamericana, un’altra notte di emozioni in Sudamerica con l’ultima giornata della fase a gironi: notizie e pronostici.

Si profila un’altra notte palpitante in Sudamerica con l’ultima giornata della fase a gironi della due coppe più importanti, la Libertadores e la Sudamericana.

Nella prima manifestazione continentale per ordine d’importanza, la Copa Libertadores, è da tenere d’occhio il gruppo B, dove tre squadre sono racchiuse in soli due punti e si contendono i due pass per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Chi arriva terzo dovrà accontentarsi della retrocessione in Sudamericana. Davanti a tutti, a quota 10 punti, c’è l’Independiente de Medellin: i colombiani però non sono assolutamente al sicuro, dovendo affrontare il match decisivo in trasferta, a Porto Alegre contro l’Internacional, secondo con 9 punti. L’Independiente è reduce peraltro da una serie di risultati non entusiasmanti in patria e non sembra in grado di andare a fare il colpaccio in Brasile. Di una eventuale sconfitta della compagine colombiana è pronto ad approfittarne il Nacional, momentaneamente terzo a quota, che avrà verosimilmente vita facile con il fanalino di coda Metropolitanos: in cinque partite non ha conquistato neanche un punto.

Il Flamengo ha la qualificazione in tasca

Nella notte scende in campo anche il Flamengo: i rossoneri di Rio de Janeiro, sorteggiati nel gruppo A, hanno la qualificazione in tasca ma devono sperare in una sconfitta del Racing – gli argentini per ora sono avanti di due lunghezze – per passare come primi.

La vittoria (anche bella larga) dovrebbe arrivare contro l’Aucas ultimo in classifica, ma con ogni probabilità otterrà i tre punti anche il club di Avellaneda, che in coppa finora si è sempre esaltato e riuscirà ad evitare la sconfitta contro la Nublense. Chi invece è già fuori è il Corinthians, chiamato a limitare i danni con la retrocessione in Copa Sudamericana: i Timao si gioca il terzo posto nel gruppo E contro gli uruguaiani del Liverpool e potrà giocare per due risultati su tre. Almeno un gol per parte nella sfida tra il sorprendente Independiente del Valle e l’Argentinos Juniors, già certi della qualificazione: in palio c’è il primo posto. In Sudamericana i verdetti sono ancora sancire nell’equilibratissimo gruppo E, dove i primi due posti attualmente sono occupati da Guaraní e Danubio.

I paraguaiani dovrebbero ottenere un risultato positivo, e dunque la qualificazione, contro l’Huracan, mentre si prospetta grande equilibrio tra Emelec e Danubio. Non dovrebbero mancare i gol nella sfida tra il Bragantino, già qualificato con un turno d’anticipo, ed il Tacuary. Nel gruppo G infine l’Universitario parte favorito contro il Gimnasia y Esgrima.

Copa Libertadores e Sudamericana: le possibili vincenti

• Internacional o pareggio (in Internacional-Int. Medellin, Libertadores ore 0:00)

• Nacional (in Nacional-Metropolitanos, Libertadores ore 0:00)

• Corinthians (in Corinthians-Liverpool, Libertadores ore 2:30)

• Racing Club (in Racing Club-Nublense, Libertadores ore 2:30)

• Guaraní o pareggio (in Guaraní-Huracan, Sudamericana ore 2:00)

• Universitario (in Universitario-Gimnasia y Esgrima, Sudamericana ore 4:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Independiente del Valle-Argentinos Juniors Libertadores ore 2:30

• Emelec-Danubio Sudamericana ore 2:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Nacional-Metropolitanos, Libertadores ore 0:00

• Flamengo-Aucas, Libertadores ore 2:30

• RB Bragantino-Tacuary, Sudamericana ore 0:00