Inghilterra-Portogallo, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Portogallo è una partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 e si gioca domenica alle 18:00: formazioni e pronostici.

È stata l’Inghilterra ad impressionare maggiormente nella fase a gironi dell’Europeo Under 21 in corso di svolgimento tra Romania e Georgia. Unica selezione a chiudere a punteggio pieno insieme alla Francia, quella guidata dall’irlandese Lee Carsley si è qualificata ai quarti di finale con un turno d’anticipo grazie alle due convincenti vittorie con Repubblica Ceca e Israele, entrambe battute con un comodo 2-0.

Inglesi che poi, nell’ultima giornata, non hanno fatto nessuno sconto alla Germania: quello che in teoria sarebbe dovuto essere lo scontro diretto per il primo posto nel girone è diventato un match da dentro o fuori esclusivamente per i tedeschi, obbligati a vincere per scongiurare l’eliminazione. Non ci sono riusciti, merito di un’altra prestazione impeccabile degli uomini di Carsley, capaci di segnare due gol e tenere allo stesso tempo la porta inviolata per la terza partita di fila. Numeri importanti, che certificano il netto miglioramento dell’Inghilterra, due anni fa incapace di superare la fase a gironi. L’ultima semifinale i Young Lions l’hanno giocata nel 2017, mentre il titolo di categoria manca addirittura dal lontano 1984. Nei quarti di finale gli toccherà il Portogallo vicecampione in carica: a sorpresa i lusitani si sono qualificato “solamente” come secondi nel girone che ha visto arrivare primi i padroni di casa della Georgia, autori di un vero e proprio exploit.

Il Portogallo non ha impressionato

La selezione di Rui Jorge era praticamente fuori fino all’89’ della gara con il Belgio ma un rigore di Tiago Dantas realizzato all’ultimo respiro gli ha permesso di superare la prima fase per il rotto della cuffia, con 4 punti su 9 disponibili.

Nelle prime due uscite, infatti, il Portogallo non aveva affatto entusiasmato, perdendo clamorosamente contro la Georgia all’esordio (2-0) e non andando al di là di un pareggio con l’Olanda. Bilancio in perfetta parità nei quattordici precedenti tra le due selezioni: sei vittorie a testa e due pareggi. L’Inghilterra ha l’occasione di vendicare la sconfitta patita proprio agli Europei due anni fa, che contribuì all’eliminazione dei Young Lions.

Come vedere Inghilterra-Portogallo in diretta tv e streaming

Inghilterra-Portogallo è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Givi Kiladze” di Kutaisi, in Georgia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Inghilterra segna con incredibile continuità: negli ultimi due anni l’ha sempre fatto in gare ufficiali. Ed all’Europeo finora sono stati proprio gli inglesi a far vedere le cose migliori, in entrambe le zone del campo. Il Portogallo non difetta certo di qualità dalla cintola in su ma nella fase a gironi non ha impressionato, segnando solo tre gol e qualificandosi all’ultima giornata in un girone che avrebbero dovuto dominare. Stiamo con l’Inghilterra, in una gara che dovrebbe riservare almeno due reti complessive.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Portogallo

INGHILTERRA U21 (4-4-2): Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Jones, Gomes, Smith Rowe; Gibbs-White, Gordon.

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Biai; Zé Carlos, Penetra, Amaro, Nuno Tavares; Samuel Costa, Dantas, Joao Neves; Conceicao, Fabio Silva, Pedro Neto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1