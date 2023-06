Sinner sotto accusa: il post della discordia accende gli animi

Sinner di nuovo al centro della bufera: ecco cosa è successo e perché il popolo del web ha puntato il dito contro il tennista.

Per alcuni è già un campione. Lo è stato sin da quando, in tempi non sospetti, ha fatto il suo gran debutto nel circuito dei professionisti, impressionando anche i giocatori più esperti. Per altri, invece, non lo è. Perché non ha ancora vinto né un Masters 1000 e né uno Slam, sebbene col suo talento sia spesso arrivato ad un passo dal paradiso.

Jannik Sinner è insomma, tirando le somme, uno dei tennisti più “controversi” della Next Generation. Che abbia la stoffa lo riconoscono più o meno tutti, ma torneo dopo torneo la fiducia nei suo confronti sembra venir meno. E il confronto con il suo più acerrimo rivale è oramai diventato inevitabile. Il fatto che Carlos Alcaraz abbia già conquistato insalatiere ben più importanti delle coppe in palio agli Atp 250 e 500 sarebbe già di per sé, a detta di molti, la prova oggettiva della sua netta superiorità. Nessuno oserebbe mettere in dubbio lo straordinario e sconfinato talento dell’iberico, ma sarebbe bene ricordare, di tanto in tanto, che il suo percorso costellato di successi nulla toglie ai meriti dell’altoatesino.

Gli organizzatori di Wimbledon, almeno loro, sembrano averlo capito. Tant’è che c’è proprio il nativo di Sesto Pusteria, accanto al fenomeno di Murcia, nella splendida raffigurazione commissionata all’artista Grant Gruenhaupt e che è stata condivisa ieri sull’account ufficiale del mitico Slam londinese. Ma che significato ha la presenza di Sinner in questa illustrazione?

Sinner, l’illustrazione della discordia e il caso Wimbledon

Simbolicamente, l’immagine in questione rappresenta il passaggio di consegne dalla vecchia alla nuova generazione. L’azzurro e lo spagnolo sono in primo piano perché si pensa, a ragion veduta, che la rivalità tra i due possa essere la più fulgida tra le tante che si delineeranno negli anni a venire.

Alle loro spalla ci sono i Big Three, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal. “A Wimbledon – si legge nella didascalia che accompagna il dipinto – abbiamo assistito a una rivalità epica dopo l’altra, che hanno portato lo sport a nuove vette. Chi guiderà la prossima generazione?”. Una raffigurazione bellissima e carica di significato nella quale compaiono molti altri tennisti celebri, tra i quali le sorelle Williams, Martina Hingis e così via. Eppure, benché si tratti di un’immagine simbolica e ovviamente non onnicomprensiva di tutti i talenti che hanno varcato la soglia di Wimbledon, il popolo dei social non l’ha presa troppo bene.

Non è piaciuto innanzitutto, il fatto che siano stati estromessi Andy Murray, Pete Sampras e Steffi Graf. E la presenza di Sinner, a quanto pare, è da molti ritenuta immeritata. “Non ha ancora vinto uno Slam”, obiettano in molti, dimenticando però che, indipendentemente da questo, Jannik e Carlos ci abbiano già regalato delle battaglie spettacolari da tramandare ai posteri. Secondo diversi utenti, al posto dell’altoatesino avrebbe dovuto esserci Holger Rune, che insieme a loro due è, in effetti, tra i talenti più promettenti del circuito. Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, insomma. Come al solito.