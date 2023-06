Germania-Israele, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Germania-Israele è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

La Germania è chiamata a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione degli Europei Under 21, quelli organizzati nel 2021 da Ungheria e Slovenia. I tedeschi, pur non disputando un torneo straordinario, in finale ebbero la meglio 1-0 sul Portogallo grazie ad un gol di Lukas Nmecha, attaccante che oggi gioca nel Wolfsburg, indossando così la corona continentale per la terza volta nella loro storia dopo i trionfi del 2009 e del 2017.

Sulla panchina della nazionale tedesca non siede più Stefan Kuntz, uno dei principali artefici della vittoria di due anni fa, che è come se avesse chiuso un magnifico ciclo. L’ex selezionatore ha deciso che era il tempo di fare il famigerato salto, accettando la proposta della federazione turca in seguito alla mancata qualificazione agli ultimi campionati del mondo. L’ha sostituito l’italo-tedesco Antonio Di Salvo, che per il momento è riuscito a non farlo rimpiangere. La Germania ha vinto 9 partite su 10 nel girone di qualificazione, l’unico black out è stato quello contro la Polonia, che ha travolto addirittura 4-0 i campioni d’Europa in carica. Sono andate meno bene le amichevoli pre-Europeo: in particolare hanno fatto sorgere qualche dubbio le sconfitte con Francia e Inghilterra, due possibile antagoniste nella lotta per il titolo. Saranno proprio gli inglesi a contendere il primo posto nel girone C alla Germania, sorteggiata anche con Repubblica Ceca e Israele.

Israele da non sottovalutare

La quantità di talento su cui possono fare affidamento i tedeschi è impressionante, specie se pensiamo che in questi due anni hanno “perso” giocatori del calibro di Thiaw, Wirtz e Musiala, ormai nel giro della nazionale maggiore.

L’attacco si poggia sul centravanti classe ’04 di proprietà del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, già in pianta stabile in prima squadra. E Israele? Vietato sottovalutarla. Soprattutto dopo il terzo posto conquistato nell’ultimo Mondiale Under 20 in Argentina: il selezionatore Guy Luzon ha convocato ben cinque elementi reduci da quell’esperienza, tra cui l’interessante Turgeman, che di gol in Sudamerica ne he segnati in abbondanza.

Come vedere Germania-Israele in diretta tv e streaming

Germania-Israele è in programma giovedì alle 18:00 allo stadio “Givi Kiladze” di Kutaisi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

La Germania ha già affrontato Israele nelle qualificazioni ed ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. Il divario tra le due squadre è enorme, anche se negli ultimi precedenti i tedeschi non hanno vinto agevolmente contro gli israeliani. Ipotizziamo una vittoria della Germania, che dovrebbe segnare non meno di due gol, almeno uno per tempo.

Le formazioni ufficiali di Germania-Israele

GERMANIA U21 (4-3-3): Atubolu; Vagnoman, Bisseck, Dardai, Netz; Stiller, Keitel, Huseinbasic; Schade, Moukoko, Alidou.

ISRAELE U21 (5-3-2): Kaiuf; Jaber, Cohen, Lemkin, Blorian, Morgan; Kartsev, Gandelman, Gloukh; Turgeman, Jorno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3