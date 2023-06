Repubblica Ceca-Inghilterra, Europei Under 21: tv, formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Inghilterra è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca giovedì alle 18:00: formazioni, pronostici.

Uno dei gironi più interessanti e potenzialmente più equilibrati di questo Europeo Under 21 di Romania e Georgia è sicuramente quello C, in cui sono state sorteggiate due delle principali pretendenti alla vittoria del titolo: la Germania campione in carica e l’Inghilterra, che pur non vincendo da quasi quarant’anni – gli unici trionfi della selezione dei Tre Leoni risalgono al 1982 e al 1984 – non si può non considerare tra le favorite.

Inglesi e tedeschi, in teoria, non dovrebbero avere alcun problema a chiudere ai primi due posti, ma sia Repubblica Ceca che Israele potrebbero rivelarsi delle insidie – la prima giornata ha già riservato sorprese, come la vittoria della Georgia sul Portogallo – e sarebbe un errore sottovalutarle. L’Inghilterra stavolta dovrà essere capace di sopportare l’enorme peso delle aspettative, che come al solito sono sempre molto alte. Guidati da Lee Carsley, i Young Lions hanno dominato il proprio girone di qualificazione, raccogliendo 25 punti su 30, segnando 26 gol ed incassandone solamente sette.

Gli inglesi puntano su Smith-Rowe

Tuttavia, nelle ultime amichevoli i risultati sono stati contrastanti: hanno battuto corazzate come Italia, Germania e Francia ma tra marzo e giugno si sono fatti sorprendere da Croazia e Giappone. Per quanto riguarda le convocazioni, il talento certamente non manca nella rosa dell’Inghilterra, soprattutto dal punto di vista offensivo.

Ma il fatto che l’attaccante del Reims in prestito dall’Arsenal Folarin Balogun alla fine abbia scelto di rispondere alla chiamata degli Stati Uniti rappresenta una perdita non indifferente, visto che con l’Under 21 inglese aveva già realizzato 7 gol. Toccherà dunque ad un altro gioiello dei Gunners trascinare i Young Lions, l’attaccante Emil Smith-Rowe, stella della selezione insieme a Noni Madueke del Chelsea. Entrambi saranno titolari contro una Repubblica Ceca che non ha mai vinto nelle ultime cinque gare disputate e che si è qualificata grazie al successo nell’andata dei playoff con l’Islanda. Da tenere d’occhio il giovane talento dello Sparta Praga, il centrocampista Adam Karabec.

Come vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta tv e streaming

Repubblica Ceca-Inghilterra è in programma giovedì alle 18:00 alla Batumi Arena di Batumi, in Georgia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Repubblica Ceca e Inghilterra si sono affrontate già durante le qualificazioni e sia all’andata che al ritorno hanno avuto la meglio gli inglesi (3-1 e 1-2). La vittoria della selezione guidata da Carsley non sembra essere in discussione, in una partita in cui Smith-Rowe e compagni dovrebbero riuscire pure a tenere la porta inviolata: l’attacco ceco ha segnato a malapena due gol nelle ultime quattro partite disputate.

Le formazioni ufficiali di Repubblica Ceca-Inghilterra

REPUBBLICA CECA U21 (4-3-3): Jaros; Gabriel, Vitik, Pojezny, Fukala; Zamburek, Cerv, Karabec; Jurasek, Sejk, Valenta.

INGHILTERRA U21 (4-3-3): Trafford; Aarons, Harwood-Bellis, Colwill, Thomas; Ramsey, Skipp, Elliott; Madueke, Gibbs-White, Smith Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2