Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di giovedì 22 giugno

Tennis, occhi puntati sul torneo di Halle, dove Sonego e Sinner si giocano un posto nei quarti di finale: pronostici.

Entro stasera sarà definito il quadro dei quarti di finale dei quattro tornei di preparazione a Wimbledon, quelli più importanti e prestigiosi che anticipano di due settimane gli attesissimi Championships. L’Italia tennistica, dopo aver gioito per la vittoria di Lorenzo Musetti contro l’americano Ben Shelton al Queen’s, oggi guarderà con attenziona al torneo di Halle, dove va in scena il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner.

Si tratta del secondo testa a testa tra i due connazionali, il primo in assoluto sull’erba. Una superficie sulla quale è Sonego ad avere maggiore esperienza. E non è detto che, nonostante parta sfavorito contro il numero 9 al mondo, il piemontese possa tenere testa ad un Sinner lontano dal 100%. Chi uscirà vittorioso da questa battaglia, affronterà uno tra Alexander Bublik e Jan-Lennard Struff nei quarti. L’esperto tennista tedesco sta attraversando un momento magico, domenica scorsa ha sfiorato il primo titolo della sua carriera, ma dovrà fare massima attenzione all’istrionico kazako, che peraltro ha battuto tre volte su tre in passato. È “on fire” anche l’olandese Tallon Griekspoor, reduce dal titolo vinto in casa a ‘s-Hertogenbosch: l’olandese darà filo da torcere al campione in carica di Halle, Hubert Hurkacz, in un match che potrebbe terminare al terzo set.

Un osso duro per Fritz al Queen’s

Si conclude il secondo turno anche al Queen’s, dove le luci dei riflettori saranno ovviamente puntate tutte sul numero due al mondo Carlos Alcaraz.

Quello del giovane fenomeno spagnolo sull’erba londinese non è stato affatto un atterraggio morbido: per piegare il francese Rinderknech, subentrato al connazionale Fils come lucky loser, ci sono voluti tre set, a conferma del fatto che non è mai semplice adattarsi su una superficie così peculiare. Alcaraz, per approdare ai quarti, dovrà superare l’ostacolo Lehecka, un altro esponente della “nuova” Next Gen che ha appena eliminato Davidovich Fokina in due set. La vittoria del murciano non sembra essere in discussione ma potrebbe non essere una passeggiata. Il programma del Queen’s prevede altri confronti interessanti come quello tra Adrian Mannarino e Taylor Fritz e la sfida tra Grigor Dimitrov e Francisco Cerundolo. L’americano non potrà sottovalutare l’esperto giocatore francese, che una settimana fa ha fatto lo sgambetto a Medvedev, mentre l’esperienza di Dimitrov sull’erba dovrebbe consentire al bulgaro di imporsi sulla mina vagante argentina.

Berlino è il torneo di preparazione a Wimbledon più prestigioso per quanto riguarda il circuito Wta. Nella capitale tedesca può ribaltare i pronostici la russa Ekaterina Alexandrova, fresca di titolo a ‘s-Hertogenbosch, che con il suo gioco piatto che si addice all’erba dovrebbe mettere in difficoltà la numero 7 al mondo Coco Gauff. Vittoria alla portata per la numero 2 del ranking Aryna Sabalenka contro la russa Kudermetova, mentre appare meno scontato il match tra la tedesca Niemeier la russa Vondrousova.

Infine a Birmingham la polacca Frech e l’americana McNally potrebbero contraddire i bookmaker prevalendo rispettivamente sulla rumena Cirstea e sulla russa Potapova.