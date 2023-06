Musetti-Shelton, Atp Queen’s: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Musetti-Shelton è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 del Queen’s: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Grazie al successo ottenuto una settimana fa ai danni del croato Gojo, Lorenzo Musetti ha potuto cancellare lo zero accanto alla voce “vittorie su erba”, casella che già da un paio d’anni rimaneva desolatamente vuota. Il talentuoso carrarino si è finalmente sbloccato anche su questa superfice in quel di Stoccarda, dove ha sfiorato l’approdo ai quarti, arrendendosi dopo una maratona allo statunitense Tiafoe, poi vincitore del torneo tedesco.

Lunedì scorso le vittorie sono diventate tre: nel prestigioso torneo londinese del Queen’s, vinto per due stagioni di fila dal suo connazionale Matteo Berrettini, Musetti ha approfittato di un sorteggio favorevole, domando in poco più di un’ora la wild card Jan Choinski e superando il turno con un comodo 6-4 6-2. Il vero test però arriva nel secondo turno, dove lo attende il coetaneo Ben Shelton, classe 2002 come lui. Un altro neofita dell’erba, non avendoci mai giocato prima del derby statunitense con JJ Wolf di due giorni fa. Il 21enne di Atlanta, numero 35 al mondo, se l’è cavata con un doppio 7-6, dimostrando di avere le caratteristiche giuste per eccellere anche in un contesto del genere. Shelton gioca un tennis aggressivo, dispone di un servizio molto potente ed è uno dei pochi che ama scendere frequentemente a rete. Una qualità rara di questi tempi.

Insomma, la sensazione è che sull’erba, in futuro, potrà togliersi parecchie soddisfazioni. Musetti può contare su una maggiore varietà di colpi ma rispetto all’americano è ancora troppo “timido”, preferendo giocare spesso dalla linea di fondo. L’azzurro, tuttavia, è decisamente migliorato al servizio, un’arma fondamentale per fare bene su una superficie veloce come l’erba. Non ci sono precedenti con Shelton: questo è il loro primo incontro.

Dove vedere Musetti-Shelton in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 del Queen’s tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton sarà trasmesso mercoledì 21 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, sul satellite canale 212). Per gli abbonati Sky invece su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà possibile assistere alla sfida tra Musetti e Shelton in diretta streaming anche su SuperTennix (servizio gratuito solo per i tesserati FITP) e su Sky Go. L’incontro inizierà alle 13:00.

Musetti-Shelton: il pronostico

Si sfidano due tra i giovani più interessanti del panorama tennistico, che conoscono poco l’erba ma hanno tutte le carte in regola per brillare su una superficie del genere. L’azzurro è di poco favorito ma solamente perché Shelton ha giocato a malapena una gara sul verde ed ha meno esperienza rispetto al carrarino. Si profila in ogni caso un match spettacolare, da almeno 24 game complessivi.