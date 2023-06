Valentina Vignali, altalena di fuoco: giostra di emozioni per i fan

Valentina Vignali, la splendida modella e giocatrice di basket ha fatto un regalo unico ai fan con uno scatto da far girare la testa.

Campionessa di basket, modella, influencer e volto televisivo: Valentina Vignali è riuscita a farsi strada sia nel mondo dello sport che in quello dello spettacolo raggiungendo incredibili risultati. La 32enne si è guadagnata le simpatie del pubblico riscuotendo un notevole successo, non solo sul piccolo schermo ma anche sui social, dove finisce sempre col far girare la testa ai fan con le sue bellissime foto.

Come affermato da lei stessa nella sua biografia di Instagram, passa la sua vita tra “tacchi alti e campi di basket”. Valentina ha saputo come coniugare le sue più grandi passioni, fin da quando era una bambina, facendosi conoscere a telespettatori e tifosi e conquistando importanti traguardi. Ha iniziato a muovere i primi passi nel settore della moda all’età di 14 anni, con la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza nazionali.

Il debutto in Serie A2 non è arrivato molto tempo dopo. Nel 2007 è entrata nel Basket Cervia e per tre anni ha militato all’interno della squadra, dimostrando molto presto di avere ottime doti. Nel corso del tempo ha portato avanti le sue due passioni e, intanto, si è avvicinata anche al mondo dei social. Qui si è costruita un regno tutto suo affermandosi come influencer e oggi vanta un profilo seguito da 2,6 milioni di persone.

Valentina Vignali, il selfie scatena l’entusiasmo dei follower

Grazie alla sua bellezza e alla sua confidenza davanti all’obiettivo è arrivata a risultati impressionanti come modella, posando per numerose riviste celebri. Valentina si è sempre contraddistinta per il suo fascino e, anche quando si tratta di un semplice selfie, per i fan è impossibile mantenere la calma di fronte a tanto splendore. Basti guardare l’ultimo scatto apparso tra le sue storie.

La bella giocatrice è su un’altalena, mentre si gode una giornata di riposo da tutti gli impegni lavorativi, con un look casual caratterizzato da una canotta bianca ed un paio di pantaloni cargo, abbinati ad un cappellino con visiera. Niente fronzoli, eppure la foto è stata molto apprezzata dagli user, che non si sono certamente lasciati sfuggire un dettaglio. Stiamo parlando delle forme di Valentina, messe in risalto dalla sua canottiera bianca.

Classe 1991, la modella riesce sempre ad attirare le attenzioni degli utenti e anche questa volta ha scatenato le loro reazioni. Diventata famosa grazie alla partecipazione a “Uomini e Donne” in qualità di corteggiatrice e il più recente ingresso nella casa del “Grande Fratello VIP”, negli anni ha fatto colpo su migliaia e migliaia di seguaci.