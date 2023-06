I pronostici di giovedì 22 giugno: Europei Under 21, Brasileirao

I pronostici di giovedì 22 giugno: continuano gli Europei Under 21 con quattro partite in programma tra le 18:00 e le 20:45.

Inizia questa sera l’avventura dell’Italia agli Europei Under 21 con una sfida subito molto difficile contro la Francia. Si affrontano infatti due candidate alla vittoria finale e favorite anche per il passaggio del turno nel girone in cui compaiono pure Norvegia e Svizzera.

Gli azzurrini di Nicolato – già dotati di ottime individualità – possono contare anche sui rinforzi di Tonali e Gnonto in prestito dalla nazionale maggiore. Carnesecchi, Scalvini, Udogie, Parisi e Bove sono calciatori già con buona esperienza in Serie A, ma di fronte ci sararanno avversari con valutazioni da oltre 30 milioni di euro: Cherki del Lione, Khéphren Thuram del Nizza, Gouiri del Nizza e Michael Olise del Crystal Palace. I gol non dovrebbero mancare in una sfida comunque equilibrata.

Pronostici altre partite

Nelle altre sfide odierne degli Europei Under 21 vittorie probabili per Germania e Inghilterra contro Israele e Repubblica Ceca. Nella notte si completa il turno infrasettimanale del campionato brasiliano: Gremio favorito sull’America Mineiro, Bragantino-Flamengo è invece sfida da gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Germania segna tra due e quattro gol in Germania-Israele, Europei U21, ore 18:00

Vincenti

• Germania (in Germania-Israele, Europei U21, ore 18:00)

• Inghilterra (in Repubblica Ceca-Inghilterra,Europei U21, ore 18:00)

• Gremio (in Gremio-America MG, Brasileirao, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Germania-Israele, Europei U21, ore 18:00

• Gremio-America MG, Brasileirao, ore 00:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Francia-Italia, Europei U21, ore 20:45

• Bragantino SP-Flamengo, Brasileirao, ore 02:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Francia-Italia, Europei U21, ore 20:45)