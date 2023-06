Valentina Vignali, giravolta con sorpresa: resisterle non puoi

Valentina Vignali, l’ex gieffina ha stupito i fan con uno scatto da togliere il fiato direttamente da Parigi. Resisterle è impossibile.

Giocatrice professionista di basket, influencer e modella con un profilo Instagram seguito da oltre 2 milioni di persone: Valentina Vignali si è fatta strada nel mondo dello sport come in quello dello spettacolo dimostrando di avere un enorme talento. E grazie alla sua simpatia e al suo fascino, è riuscita a fare colpo su tantissimi utenti, che ha recentemente lasciato a bocca aperta con una sorpresa sui social.

Appassionata di basket fin da bambina, all’età di 16 anni ha esordito nel Cervia in Serie A. Le sue notevoli doti l’hanno portata ad ottenere grandi soddisfazioni, raggiungendo importanti traguardi molto presto. Nel frattempo ha sviluppato un interesse per il mondo della moda che l’ha portata a frequentare l’Elite Fashion Academy per potersi perfezionare, dove si è diplomata.

La sua carriera di modella è sempre andata di pari passo con quella di giocatrice. Ha posato per le copertine di diverse riviste famose, tra le quali spicca PlayBoy, ed è stata la protagonista di altrettanti spot pubblicitari. Il successo, per lei, è arrivato con l’ingresso al “Grande Fratello”, al quale ha preso parte nel 2019. Valentina si è affermata come una delle coinquiline più apprezzate dal pubblico, che così ha imparato a conoscerla e amarla.

Valentina Vignali fa sognare i fan con il suo selfie allo specchio

La sua simpatia e la sua schiettezza l’hanno resa piuttosto popolare. Per non parlare del suo fascino, che è impossibile non notare: la 32enne dai lunghi capelli bruni è dotata di una bellezza fuori dal comune e il suo fisico scolpito fa battere forte il cuore degli utenti che la seguono sui social. Con le sue curve ha conquistato moltissime persone e, su Instagram, non si tira mai indietro dal mettere in bella mostra tanta meraviglia.

Basti guardare la foto che vi proponiamo. In questi giorni la bella giocatrice è partita alla volta di Parigi, dove sta festeggiando il suo compleanno insieme agli amici. In occasione del suo viaggio, si è preparata a dovere con un cambio look che è stato molto apprezzato: stiamo parlando delle treccine che riempiono la sua testa, incorniciando il suo bellissimo volto. Nello scatto, è possibile vederla con indosso un splendido abito nero.

Il vestito, che le lascia scoperta la schiena ed è caratterizzato da una sola manica lunga, le dona molto. Riesce a mettere in risalto la sua silhouette ed è abbinato ad un paio di tacchi alti che completano il look aggiungendo un tocco di classe al tutto. Valentina è più sensuale che mai con il suo outfit total black e i capelli raccolti per metà.