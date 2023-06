Valentina Vignali, l’Alabama è più sweet che mai: divina negli States

Valentina Vignali, altro giro altra corsa: la vacanza negli States prosegue a suon di scatti supersexy e look da mille e una notte.

Gli Stati Uniti sono ormai la sua seconda casa. Tant’è che è al di là dell’Oceano, più precisamente in Florida, che ha deciso di festeggiare il suo 32esimo compleanno. È una vera e propria trottola, d’altra parte, la bella Valentina Vignali, sempre pronta a dividersi tra i suoi impegni da influencer e la passione per l’Nba.

Non si è fermata troppo a lungo neanche lì, infatti. Dopo la Florida è subito partita alla volta dell’Alabama, dove si è immersa completamente nell’atmosfera di uno dei Paesi più caratteristici al mondo. Si è lasciata stregare dai mille colori delle case e dei vialetti dei quartieri residenziali, dall’energia smisurata che si respira tra quelle strade che hanno ispirato uno dei brani rock più famosi di tutti i tempi. Il suo è stato un compleanno super speciale, insomma, benché resti inteso che il regalo migliore lo abbia fatto lei ai suoi follower e non viceversa.

Già, perché durante questa vacanza non solo li ha presi per mano e portati con sé alla scoperta degli States. Li ha anche ripetutamente stupiti con scatti da sogno che sarà difficile togliersi dalla testa. In spiaggia e sotto il sole cocente ha avuto la possibilità di sfoggiare ben più di un bikini sexy, l’incantevole cestista con un trascorso nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip.

Valentina Vignali fa a gara col paesaggio

E non si è risparmiata neanche in Alabama, per la verità. Colpita dalla magia del luogo, si è subito sentita talmente a suo agio da sfoggiare un look che definirlo sensuale sarebbe un vero e proprio eufemismo. Un aggettivo assolutamente riduttivo rispetto a quella che è, come vedrete, la realtà dei fatti.

Valentina, dicevamo prima, ha postato tantissime foto in questa vacanza al di là dell’Oceano. Nella maggior parte di esse comparivano le case che più l’hanno colpita durante il tour. Ed è davanti ad una di esse, effettivamente molto caratteristica, che ha deciso di farsi immortalare. Ma non aspettatevi la classica “cartolina” da gita in un Paese straniero, perché stiamo parlando pur sempre della Vignali e sarebbe un errore pensare che si tratti di uno scatto banale e scontato.

In questa immagine, l’influencer e testimonial di Victoria’s Secret sfoggia un outfit assolutamente pazzesco. Un abito che fascia alla perfezione le sue curve sensazionali, mettendo in mostra il bel décolleté, le gambe e chi più ne ha più ne metta. L’Alabama, insomma, non è mai stata più sweet di così.