Tennis, il paradiso è qui | Allerta social: questo è troppo

Tennis, quando è troppo è troppo. La foto durante la pausa relax diventa virale: così ha mandato su di giri tutti i suoi ammiratori.

Al secondo turno del Roland Garros si è trovata davanti nientepopodimeno che Ons Jabeur. Sapeva di avere bon poche possibilità di farcela e infatti, in questo caso, i pronostici erano più che azzeccati. Nonostante avesse il pubblico dalla sua parte, perché francese, Oceane Dodin non è riuscita ad aggirare questo ostacolo.

La sua avventura allo Slam parigino si è dunque conclusa prima del previsto. Il che non è necessariamente un male, visto e considerato che la nativa di Lille ha avuto la possibilità, in questo modo, di prendersi una pausa dal tour e di rigenerarsi un po’. La stagione sull’erba è ormai all’orizzonte e ci voleva proprio qualche giorno all’insegna del relax prima di tuffarsi nella mischia e di cercare di far meglio sui tappeti verdi dell’Europa. Ed è una fortuna anche per i suoi ammiratori, in un certo senso, che la parentesi ai piedi della Tour Eiffel si sia già conclusa. Non avrebbero potuto mettere gli occhi, se così non fosse stato, su quello scatto che ha fatto il giro del web subito dopo che la tennista l’ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Non siate troppo avventati, però. Si tratta di una fotografia eccezionale e piuttosto caliente, questo è poco ma sicuro, però è anche vero che non è la prima nel suo genere. Oceane Dodin non è molto attiva sui social, eppure, le poche volte che si palesa sulle varie piattaforme trova sempre il modo di stupire tutti in positivo. Lo fa raramente ma in grande, senza trattenersi neanche un po’.

Tennis, a bordo piscina come mamma l’ha fatta

Non a caso, la foto della quale stiamo parlando è veramente incredibile. Oceane è una bellissima ragazza e quello lo vedono anche i muri, ma stavolta ha veramente “esagerato”. Questo scatto è “pericoloso” e siamo certi che ben più di un follower ne sia rimasto colpito.

Finora l’avevamo vista in bikini, tutt’al più, o con indosso dei sensualissimi abitini che ben valorizzavano il suo fisico prorompente e modellato dal tennis. In questa occasione, tuttavia, la Dodin ha voluto fare addirittura di più. Nel suo momento di relax, si è fatta fotografare come mamma l’ha fatta, o quasi. Come potete notare dalla foto, è stesa a bordo piscina ed è chiaramente in topless, mentre si riavvia i capelli in maniera sensualissima. Non indossa altro che il pezzo di sotto del bikini, un filo talmente sottile da essere invisibile.