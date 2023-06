Sabrina Salerno, assaggi d’estate: meraviglia a tutto schermo

Sabrina Salerno, la splendida cantante non smette mai di lasciare i fan a bocca aperta. Negli ultimi scatti condivisi sui social ha voluto dare qualche assaggio d’estate, con un risultato clamoroso.

Fin dai suoi esordi musicali e sul piccolo schermo, Sabrina Salerno ha sempre saputo come catturare l’attenzione del pubblico. Merito del suo talento e della sua grinta sul palco, uniti al suo fascino e al suo fisico mozzafiato, che l’hanno resa una vera e propria sex symbol. Gli ultimi scatti apparsi sul suo profilo Instagram sono l’ennesima conferma: resisterle è impossibile.

Showgirl, cantante e attrice, Sabrina Salerno è sicuramente una delle artiste più amate e desiderate degli ultimi decenni. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a metà degli anni ’80, con la partecipazione al rinomato concorso di bellezza Miss Italia. Ma la svolta è arrivata con il suo esordio come cantante col singolo “Sexy Girl” e attrice nei film “Grandi Magazzini” e “Le foto di Gioia”, entrambi avvenuti nel 1986.

Si è sempre contraddistinta per il suo irresistibile charme e per un fisico da togliere il respiro, diventando un’icona di sensualità sia in Italia che all’estero. Singoli come “Sexy Girl”, “Boys (Summertime Love”), “Hot Girl”, “My Chico” e “Gringo”, insieme ai videoclip in cui sfoggiava tutta la sua sensualità, l’hanno portata in cima alle classifiche musicali facendo ballare milioni di ascoltatori.

Sabrina Salerno, gli ultimi scatti su Instagram sono da capogiro

Negli anni l’artista si è guadagnata un enorme successo affermandosi come un vero e proprio fenomeno pop. Oggi, grazie alla sua popolarità, può vantare un notevole seguito anche sui social network, dove tra uno scatto e l’altro si diverte a stuzzicare le fantasie dei followers. Sempre molto attiva online, in questi ultimi giorni ha attirato l’attenzione del pubblico per via della “guerra” scoppiata contro una sua collega, Angela Cavagna.

Salerno ha risposto agli attacchi della showgirl – che l’ha accusata di nascondere i “ritocchini” al seno – con una perizia che conferma la naturalezza delle curve che hanno contribuito alla sua fama. E ora che le acque sembrerebbe essersi placate, la cantante è tornata a stupire i suoi fan con una serie di scatti mozzafiato in bikini che hanno scatenato le loro reazioni.

Come potete vedere nella foto sovrastante, Salerno ha trascorso una fantastica giornata in mare aperto, durante il suo soggiorno a Plage Du Lotu. Ovviamente non poteva non sfoggiare uno dei suoi sensualissimi costumi, che ha abbinato ad una vestaglia con stampe bianca e nera e un cappello in paglia. Ma la ciliegina sulla torta è di sicuro il gufo accanto a lei, in perfetto pendant con la sua mise.

Le sue forme – finite al centro della polemica descritta poc’anzi – non sono di certo passate inosservate. Le foto sono state sommerse dai like e dai commenti dei seguaci che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con l’artista per il suo fascino: all’età di 55 anni non smette di essere un’icona di bellezza con un fisico che riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta.