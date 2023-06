Sabrina Salerno, nessun trucco: la foto con sorpresa spazza via la fake news

Sabrina Salerno, nessun trucco e nessun inganno: nell’ultima foto con sorpresa ha zittito tutte le fake news sul suo conto.

Recentemente l’amata cantante, attrice e showgirl è diventata protagonista di un accesissimo botta e risposta tra dive contro la collega Angela Cavagna. Tutto è iniziato quando quest’ultima, nel corso di un’intervista, ha sferrato il primo attacco rispolverando un litigio avuto con Salerno in passato, sfociato in una denuncia. La questione è incentrata intorno ad un tema ben preciso: le curve dell’artista.

Sabrina Salerno ha esordito nel mondo dello spettacolo a metà anni ’80, spinta dal celebre Claudio Cecchetto, il quale dopo averla scoperta ha prodotto il suo primo singolo “Sexy Girl”. In poco tempo, la cantante ha conquistato milioni di ascoltatori affermandosi come uno dei volti più amati dell’epoca e diventando un’icona di sensualità a tutti gli effetti.

Il suo fisico avvenente – che lei stessa metteva in bella mostra nei suoi provocanti video musicali – l’hanno resa una sexy symbol non solo in Italia ma in tutta Europa. Oltre alla musica, l’artista si è fatta conoscere sul piccolo e grande schermo recitando in diversi film (tra cui i cult “Grandi Magazzini”, “Le foto di Gioia” e “Fratelli d’Italia”) e apparendo in trasmissioni di successo. A partire dal debutto a “Premiatissima” come valletta nel 1985.

Oggi la cantante diventata famosa grazie a tormentoni come “Boys (Summertime Love)”, “Hot Girl”, “My Chico” e “Gringo” continua ad essere seguitissima. La sua popolarità si è espansa raggiungendo ìil mondo dei social, dove può vantare un profilo da 1,3 milioni di followers, che intrattiene quotidianamente con le sue foto mozzafiato. Salerno, a 55 anni, non smette mai di stuzzicare le fantasie dei fan e ogni suo scatto è incantevole.

Sabrina Salerno, la risposta alle accuse sul “ritocchino”

Nelle scorse ore, l’affascinante cantante ha sorpreso tutti con un post inaspettato nel quale, oltre a poter ammirare la sua bellezza, i fan hanno avuto modo di togliersi ogni dubbio riguardo le ultime polemiche che l’hanno vista protagonista. Ma cosa è successo? Negli scorsi giorni la sua collega Angela Cavagna l’ha pesantemente attaccata, accusandola di nascondere il fatto di essersi affidata alla chirurgia per aumentare il suo seno.

A detta di quest’ultima, il décolleté prosperoso che la stessa Salerno sfoggia in molti scatti sarebbe “rifatto” mentre lei fingerebbe di essere al “naturale”. Cavagna aveva portato la questione a galla già diversi anni fa, ricevendo come risposta una denuncia da parte della cantante che l’avrebbe portata in tribunale. Ora è tornata all’attacco, dichiarando di conoscere bene la showgirl e che il suo fisico prima era ben diverso.

Salerno, nelle scorse ore, ha deciso di mettere una pietra sulla faccenda e zittire i rumors una volta per tutte. Così – nella carrellata di foto in cui è possibile vedere il fantastico scatto in cui indossa una canotta bianca che mette perfettamente in risalto le sue forme pericolose – ha aggiunto un documento che conferma la “veridicità” del suo seno: “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari“ ha riassunto nella didascalia del post.