Il Bayern Monaco vuole Vlahovic: “Pista concreta”

Il Bayern Monaco potrebbe essere la prossima squadra di Dusan Vlahovic: il serbo vuole cambiare aria e la Juve è disposta a cederlo a prezzo contenuto pur di poter rientrare dell’investimento fatto due anni fa.

La conferma dell’interesse del Bayern Monaco per Vlahovic è arrivata da Tobias Altschaffl, giornalista di Bild, in un’intervista in diretta ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY. Per il giornalista tedesco l’affare è possibile.

“La possibilità di vedere Vlahovic con la maglia del Bayern Monaco è piuttosto concreta“, ha spiegato Altschaffl. “Il Bayern cerca una punta centrale, e il preferito è Kane. Ma a oggi l’inglese non può entrare nelle mire del Bayern Monaco, per costo ed età, perciò è possibile che si pensi a Vlahovic. Il serbo ha un’età che rientra nei parametri di quel che cerca invece il Bayern. Rispetto agli altri attaccanti di un certo livello monitorati dal Bayern è quello meno costoso perché arriva da un’annata difficile”.

In realtà, come hanno rivelato altri giornalisti tedeschi, il Bayern ci avrebbe già provato con Kane, incassando un rifiuto: l’attaccante del Tottenham vuole restare in Premier. A oggi Vlahovic è valutato 75 milioni. La Juve lo prese per 70 milioni più 10 di bonus dalla Fiorentina il 28 gennaio 2022, quindi un anno e mezzo fa.

Altschaffle ha parlato anche del supposto interesse del Napoli per Nagelsmann. “Sì, è una possibilità: il Napoli è una grande squadra e quindi Nagelsmann potrebbe essere un’opzione. Però che io sappia non parla italiano, non so se possa incidere sulla scelta”.

“Pavard mi sembra una possibilità più per il Barcellona“, ha continuato il giornalista tedesco. “L’Inter è più attrattiva in questo momento perché è in finale di Champions, ma il Barcellona mi sembra davanti in questo momento”.

Infine l’intervistato ha parlato della situazione societaria del Bayern. “Rumenigge inizialmente si è anche tirato indietro per dare un ricambio, ma quasi subito da quando è entrato Kahn ha capito che non è stata la scelta giusta. Il motto del Bayern rimanda a un concetto di identità condivisa, che fa sì che le porte siano sempre aperte. Al Bayern, per cultura, si ascolta sempre anche il socio e il tifoso“.

“Kahn invece non aveva questa empatia per il mondo Bayern. Quando erano in tandem Rumenigge e Hoeness non erano magari contrapposti ma quantomeno non allineati, quando sono usciti sono rimasti a guardare e alla fine si sono invece trovati d’accordo nel rientrare. Al Bayern Monaco il sistema 51% soci e 49% proprietari unici è in realtà 70+30. Tutti i soci eleggono un board dei soci che elegge poi un rappresentante che dal 2019 e Hainer ex CEO dell’Adidas. Per prendere la decisione sul direttivo si è riunito con gli altri e hanno deciso per il cambiamento dei dirigenti”.