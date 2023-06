I pronostici di domenica 4 giugno: ultima giornata in Serie A e Liga

I pronostici di domenica 4 giugno, ultimo capitolo stagionale per la Serie A e per la Liga spagnola: ecco quali verdetti mancano all’appello.

Sta per concludersi una lunghissima stagione di calcio, resa anomala dalla lunga sosta invernale dovuta ai Mondiali in Qatar. C’è l’ultima giornata di campionato sia nella Serie A italiana che nella Liga spagnola, con gli ultimi verdetti da sancire. Atalanta, Roma e Juventus sono in lotta per l’Europa League: i bianconeri devono battere l’Udinese e sperare in un passo falso delle altre due per evitare di giocare la prossima Conference League, UEFA permettendo.

In Roma-Spezia la sfida per l’Europa si intreccia con quella per la salvezza, con Milan-Verona altra partita al centro delle attenzioni.

Pronostici altre partite

In Spagna situazione ancora più ingarbugliata con ben sei squadre ancora in lotta per evitare l’ultima retrocessione. Il Cadice gioca contro l’Elche ultimo in classifica e già retrocesso che però nelle ultime giornate non ha regalato niente alle avversarie. L’Almeria se la vedrà con l’Espanyol, mentre Valladolid-Getafe è uno scontro diretto. Cercano punti anche il Celta Vigo col Barcellona e il Valencia in casa del Betis.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atalanta-Monza, Serie A, ore 21:00

Vincenti

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Siviglia, Liga, ore 18:30)

• Valencia o pareggio (in Betis-Valencia, Liga, ore 21:00)

• Cadice o pareggio (in Elche-Cadice, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Napoli-Sampdoria, Serie A, ore 18:30

• Real Madrid-Athletic Bilbao, Liga, ore 18:30

• Maiorca-Rayo Vallecano, Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Villarreal-Atletico Madrid, Liga, ore 18:30

• Celta Vigo-Barcellona, Liga, ore 21:00

• Lecce-Bologna, Serie A, ore 21:00

Il “clamoroso”

Celta Vigo vincente e almeno un gol per squadra (in Celta Vigo-Barcellona, Liga, ore 21:00)