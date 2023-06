Tennis, da elfo a cowgirl: la star di Onlyfans colpisce ancora

Tennis, lei sì che non smette mai di sorprenderci: così ha lasciato di stucco ancora una volta i suoi numerosi follower.

Esiste un tempo per fare ogni cosa. E se è vero che il treno del tennis è purtroppo passato senza fermarsi, per sua fortuna ce n’era un altro in coda sul quale ha avuto tutto il tempo di saltare a bordo. Perché la vita non sempre va come avevamo pensato, ma il bello è proprio che ci si può sempre e comunque rimettere in gioco.

Lo sa bene Ashley Harkleroad, che nel 2003 era salita alla ribalta portandosi fino alla 39esima posizione nella classifica mondiale femminile. Sembrava essere uno degli astri nascenti della Wta e tutti credevano che fosse destinata a grandi cose. Ma poi, all’improvviso, il vento è cambiato e i suoi desideri pure. Dopo aver messo in difficoltà giganti del circuito del calibro dell’indimenticabile Maria Sharapova, la nativa di Rossville, in Georgia, ha deciso di voltare pagina. Lo ha fatto dall’oggi al domani, come se si fosse resa conto che quello che stava ottenendo non fosse realmente ciò che desiderava. Non era in campo che voleva mettersi in mostra, ma in una cornice completamente diversa.

E così, metaforicamente parlando, ha raccolto tutte le sue cose e detto addio al mondo di cui era stata, fino ad allora, una grande protagonista. Dire che abbia cambiato vita sarebbe riduttivo, dal momento che dal tennis è passata direttamente alla pornografia. Playboy è stato un trampolino di lancio eccellente, soprattutto perché la bella Ashley è stata la prima tennista in assoluto a mostrarsi come mamma l’ha fatta.

Tennis, la cowgirl più sexy di tutti i tempi

Da quel momento in poi, la strada è stata tutta in discesa. Quel servizio fotografico riscosse un successo tale che tutti impararono a conoscere la splendida e disinibita Ashley Harkleroad. Ecco spiegato, quindi, perché ad un certo punto l’ex tennista abbia fatto un altro grande passo.

Qualche tempo fa ha aperto un profilo su OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti. Tanti dei suoi ammiratori, il che non ci stupisce affatto, si sono abbonati per potersi godere i suoi scatti senza veli e il video hard che ha realizzato di recente. Chi la segue solo su Instagram deve accontentarsi, invece, delle foto certamente meno “spinte” che posta sul noto social network.

Le piace molto travestirsi e lo dimostra il fatto che qualche tempo fa abbia posato, appunto, con indosso un costume da elfo supersexy. Per l’ultima foto ha invece optato per un look da cowgirl, con tanto di cappello a tema, maxi-cintura e camicia in denim. Sexy come al solito e sorprendente come non mai.