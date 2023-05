Valentina Vignali, festeggiamenti bollenti: un compleanno da “Sirenetta”

Valentina Vignali, nella giornata di ieri l’affasciante cestista ha spento 32 candeline e per l’occasione ha deciso di festeggiare in grande stile.

La meravigliosa giocatrice di basket e modella sa sempre come farsi notare dai fan e, anche il giorno del suo compleanno, ha fatto una sorpresa a questi ultimi con una serie di foto mozzafiato in riva al mare che hanno letteralmente infiammato il web scatenando l’entusiasmo dei followers. Possiamo dire che è la “Sirenetta” più sensuale che si sia mai vista.

Cestista, modella e volto televisivo: Valentina Vignali è riuscita a farsi strada nel mondo dello sport e dello spettacolo con risultati eccezionali, seguendo le sue passioni senza mai tirarsi indietro davanti alle difficoltà o ai pregiudizi. Da bambina si è avvicinata al basket, esordendo nella Serie A2 all’età di 16 anni. Nel frattempo, ha iniziato a muovere i primi passi nel campo della moda, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza nazionali.

Nel 2010 è arrivata la volta di Miss Italia, in cui ha raggiunto la finale. Valentina è una bellezza mora dai lineamenti scolpiti e un fisico avvenente che potrebbe lasciare chiunque a bocca aperta: non sorprende che abbia attirato l’attenzione di brand e fotografi interessati a collaborare con lei in seguito alla partecipazione al rinomato concorso. Al suo fascino fuori dal comune, si aggiunge una personalità sincera ed ironica che ha conquistato il pubblico.

Valentina Vignali, la sorpresa ai followers nel giorno del suo compleanno: impossibile resisterle

Il suo esordio televisivo risale al 2012, anno in cui è entrata nel cast di “Uomini e Donne” in qualità di corteggiatrice. È poi stata scelta come conduttrice di “Sotto Canestro”, programma dedicato al basket, ed ha preso parte alla trasmissione “Lucignolo” in qualità di ospite. Nel 2016 è approdata a “Pomeriggio Cinque”, dove si è fatta conoscere ai telespettatori che nel corso degli anni si sono affezionati a lei.

L’ex gieffina si è guadagnata le simpatie di tantissimi fan, diventando un volto amatissimo non solo del piccolo schermo ma anche del web. Qui la sua popolarità è strettamente legata agli scatti da urlo che pubblica, mostrandosi tra vita quotidiana, allenamenti o match di basket e servizi fotografici incantevoli. Valentina sa come stuzzicare le fantasie dei followers e, di recente, si è spinta oltre ogni limite con lo scatto che vi proponiamo.

In occasione del suo 32esimo compleanno, infatti, ha posato per una serie di foto in riva al mare, nelle quali indossa un sensualissimo set formato da bikini e copricostume a rete davvero irresistibile. Le sue meravigliose curve non sono passate inosservate e, unite al suo sguardo ammaliante, hanno fatto girare la testa a non pochi utenti, i quali non si sono certamente trattenuti con i complimenti, augurandole un buon compleanno.