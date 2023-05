Sinner, da Roma a Cincinnati tutti vogliono arruolarsi: boom di richieste

Sinner, c’è un esercito di aspiranti al “trono” disposti a fare carte false per il numero 1 d’Italia: ecco cosa sta succedendo sui social.

Chiamateli come volete: carote umane, tifosi carota, ultrà, supporter. Loro un nome se lo sono dati e bisogna ammettere che è perfettamente funzionale allo scopo. Hanno deciso di chiamarsi Carota Boys e di seguire ovunque, o quasi, il loro beniamino del cuore, finché il tennis non li separi.

Non v’è dubbio sul fatto che il simpatico sestetto piemontese, che era apparso per la prima volta al Foro Italico e che ha raggiunto Parigi per il Roland Garros, sia il fenomeno del momento. Tutti parlano di loro, tutti li acclamano, tutti postano e ricondividono le loro foto e i video in cui compaiono. Il loro travestimento è alquanto singolare, certo, ma diverte talmente tanto che anche il diretto interessato, ossia il tennista altoatesino, ha dato loro la sua benedizione. Sinner ha ammesso che la loro idea di vestirsi da carote, per rendere omaggio al colore dei suoi capelli e alla sua passione per l’ortaggio di colore arancione, gli piace. E che gli piace anche questo soprannome che, implicitamente, gli è stato affibbiato.

Il loro successo non si sta consumando, tuttavia, solo sugli spalti. La simpatia dei Carota Boys ha valicato ogni confine e superato tutte le aspettative, al punto che il relativo profilo della “band”, aperto appena 3 giorni fa, ha già raggiunto quota 3mila follower. E dato il via, come se non bastasse, ad una vera e propria corsa all’arruolamento volontario.

Un esercito di aspiranti carote pronto a seguire Sinner in ogni dove

Sì, avete capito bene. Scorrete un po’ i commenti lasciati sotto i contenuti degli ultrà di Sinner e vi renderete conto che ci sono decine e decine di persone che si stanno dicendo pronte ad entrare nel gruppo e a dare vita ad un vero e proprio esercito di tifosi carota.

Un appassionato del Tennesse confessa di adorarli e chiede loro il link del costume: “Mi piacerebbe comprarne un paio – scrive – per me e per mia moglie in vista di Cincinnati”. Ma tale Jon Gugala non è il solo a volersi arruolare nei Carota Boys. Ci sono molte altre persone che chiedono a gran voce, tramite Instagram e Twitter, se sia possibile procurarsi quel costume ed entrare a far parte del mitico gruppo di sostenitori di Jannik.

Segno che Sinner è amato in ogni dove e che ci sono tante persone disposte, come i sei piemontesi, a fare carte false pur di sostenerlo nelle sue avventure sportive. E chissà se i Carota Boys, a questo punto, decideranno di spalancare le porte del loro club esclusivo. Sareste pronti, in tal caso, ad imbracciare le “armi” per Jannik?