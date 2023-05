Formazioni ufficiali Siviglia-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma alla Puskas Arena. Tutte le dritte.

Faccia a faccia nell’appuntamento che vale una stagione. Dopo una lunga attesa, tra pretattiche e giochi psicologici, sta per avere inizio la sfida tra Siviglia e Roma, che mette in palio un posto al sole nell’Olimpo dell’Europa League. Quella tra poco più di un’ora inizierà alla Puskas Arena non è solo la sfida tra Abraham e En-Nesyri o tra Ocampos e Paulo Dybala: ad affrontarsi, infatti, sono due ideologie di gioco e modi diametralmente opposti con il quale approcciare alla sfida. Ma con un denominatore comune: la vittoria. Diamo uno sguardo alle scelte di Mendilibar e Mourinho, che hanno sorpreso tutti rimescolando le carte in tavola:

SIVIGLIA (4-2-3-1) Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Gil; En-Nesyri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

Siviglia-Roma, il pronostico marcatori

Non è stata la sua stagione fino a questo punto. La sensazione, però, è che si possano presentare le condizioni adatte, il terreno propizio per esaltarne le caratteristiche. Ci stiamo riferendo a Tammy Abraham: con il Siviglia che sarà chiamato a fare la partita dall’atteggiamento della Roma che tendenzialmente opta per un recupero palla nella propria metà campo, l’ex attaccante del Chelsea dovrà essere bravo ad attaccare la profondità, allungando la squadra per mettere in imbarazzo una retroguardia che ha dimostrato qualche lacuna.

Il recupero di Dybala sotto questo punto di vista è di nevralgica importanza per i giallorossi che avranno a disposizione una freccia potenzialmente letale: Abraham sicuramente ne beneficerà e avrà chances importanti di mettere a segno almeno una rete. Sul fronte opposto, invece, occhio ad Ocampos, che già contro la Juve ha mostrato lampi di classe, mettendo in apprensione la retroguardia di Allegri.

Siviglia-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Il Siviglia ha palesato qualche incertezza importante sulle situazioni di palle inattive, il punto forte degli uomini di Mourinho. La sorpresa tra i tiratori, dunque, potrebbe essere Chris Smalling. Il difensore inglese, infatti, sa trovare molto bene i tempi dell’inserimento e potrebbe far male alla retroguardia andalusa. Piacciono anche le opzioni Matic (per una possibile conclusione dalla media-lunga distanza) e Rakitic.

Si prospetta una partita nervosa e spezzettata in alcuni frangenti di gioco. L’equilibrio dei nervi potrebbe saltare da un momento all’altro. Del resto, come annunciato dai due allenatori nella conferenza stampa di presentazione, si tratta di due compagini abituate a “fare la guerra”. Due nomi su tutti tra i papabili ammoniti: Mancini e Badé.