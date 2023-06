Tennis, la giacca scende e il web va in delirio: la foto fa boom di like

Tennis, con l’ultima foto apparsa tra le sue storie, la giocatrice – ormai diva dei social – ha mandato il web in delirio.

Sicuramente una delle atlete più chiacchierate degli ultimi anni, la 29enne si divide tra campo di tennis e set fotografici. Sempre molto attiva sui social, nelle scorse ore tra le sue storie è apparsa una foto che ha attirato subito l’attenzione dei fan. L’atleta è più affascinante che mai, con un look a dir poco sorprendente.

Fin dai suoi esordi nel circuito professionistico, si è fatta notare per il suo talento conquistando le prime vittorie importanti. Nel 2014 Eugenie Bouchard – soprannominata Genie – ha raggiunto il suo best ranking spingendosi fino al quinto posto. Questo è stato senza dubbio un anno di svolta per lei, la quale è arrivata alle semifinali dell’Australian Open, dell’Open di Francia e del torneo di Wimbledon.

Purtroppo, due anni più tardi ha dovuto fare i conti con un tracollo che ha avuto un impatto negativo sulla sua posizione in classifica. Nel 2020 la giocatrice canadese ha conosciuto una ripresa e, dopo aver ottenuto diversi esiti positivi, ha recuperato avvicinandosi alla top 100 delle migliori tenniste. Tuttavia, nel 2021 è stata costretta a fermarsi dalle competizioni a causa di un infortunio alla spalla.

Tennis, Eugenie Bouchard incanta i social con il suo look

L’atleta si è sottoposta ad un intervento chirurgico e ha dovuto seguire una riabilitazione prima di poter tornare in campo l’anno scorso. Negli ultimi mesi, Genie si è messa in gioco prendendo parte a diversi tornei importanti, tra cui i recenti Madrid Masters e gli Internazionali d’Italia. Nella Capitale ha fatto molto parlare di sé, non tanto per la sua partecipazione, quanto per le storie condivise su Instagram mentre derideva le statue del Foro Italico.

È poi arrivata la volta dei Firenze Ladies Open, dove si è fermata ai quarti di finale prima di essere sconfitta da Sare Errani. Ora che è tornata dall’altra parte dell’oceano, la giocatrice si sta preparando per le sue prossime sfide, come mostrato da lei stessa sui social. Tra un aggiornamento e l’altro, la bella Genie non manca mai di condividere incantevoli foto in cui è possibile ammirarla in tutta la sua bellezza. D’altronde, non è “solamente” una sportiva.

Da diversi anni collabora con la IMG Models, agenzia di moda che non ha potuto fare a meno di notare il suo fascino. La 29enne è sempre molto a suo agio davanti alla camera e lo scatto “sbarazzino” che ha condiviso nelle scorse ore ne è la prova: la tennista indossa un elegante set abbinato composto da pantaloni e giacca blazer, che ha tuttavia lasciato scendere sotto le spalle rivelando un sensuale top bianco che le sta d’incanto.