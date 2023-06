Tennis, una visione in spiaggia: il bikini non lascia spazio all’immaginazione

Tennis, nelle scorse ore i followers della meravigliosa atleta sono rimasti completamente incantati: con quel bikini non c’è spazio per l’immaginazione.

Gli appassionati di tennis hanno imparato a conoscerla nel corso della sua carriera, nonostante sia stata alquanto altalenante. Sebbene nell’ultimo periodo si sia tenuta lontana dalle competizioni, la splendida atleta riesce sempre ad attirare le attenzioni del web. Il merito è delle foto da urlo che condivide quotidianamente con i followers: solamente qualche ora fa, li ha sopresi con una serie di scatti in spiaggia da togliere il respiro.

Classe 1989, la tennista in passato si è affermata al suo best ranking alla posizione numero 132. Corinna Dentoni, negli anni, ha vinto ben nove titoli tra i quali spicca l’ultimo trionfo a Tel Aviv nel 2019. Una promessa della disciplina, che tuttavia è andata incontro ad una serie di alti e bassi che le hanno impedito di entrare nella top 100 delle migliori giocatrici del mondo.

Approdata nel circuito professionistico nel 2005 – dopo aver dimostrato di avere ottime doti nelle competizioni giovanili – due anni più tardi si è aggiudicata la vittoria delle manifestazioni di Ragusavecchia (in Croazia) e Telavi (in Georgia) guadagnando una certa notorietà. Il suo percorso è proseguito, tra trionfi e successi, fino a quando nel 2013 si è fermata in seguito al WTA di Palermo.

Dentoni si è tenuta lontana dal campo per diversi anni, con conseguenze negative sulla sua posizione nella classifica mondiale, e solo nel 2019 è tornata in scena. A distanza di qualche mese, ha ottenuto il suo nono titolo ITF sconfiggendo la stella del tennis Emma Raducanu. La giocatrice, però, si è ritirata per la seconda volta nel 2020 prima di ricominciare a gareggiare lo scorso anno, nel corso del quale ha preso parte ad un solo torneo ITF.

Tennis, Corinna Dentoni lascia tutti a bocca aperta con le sue foto in costume

Nonostante l’attività poco costante, l’atleta non smette mai di attirare le attenzioni dei tifosi e far sognare i fan, anche (e soprattutto) quando si trova fuori dal campo. Negli ultimi anni, infatti, la sua vita è cambiata notevolmente: avrà, sì, messo da parte la racchetta ma si è reinventata riscuotendo un grandissimo successo sui social e affermandosi a tutti gli effetti come influencer.

Oggi la 33enne vive nella splendida Miami, insieme al compagno, l’ex calciatore Massimo Brambati, con il quale forma una bellissima coppia. Su Instagram vanta un profilo seguito da oltre 90 mila persone con le quali interagisce quotidianamente tra post e storie. Dentoni condivide le sue giornate con i fan, che non si sono certamente lasciati sfuggire un dettaglio: stiamo parlando del suo fascino.

La tennista, sui social, posta sempre foto che vengono puntualmente sommerse dai loro commenti, come lo scatto sovrastante, in cui è possibile vederla con indosso un mini bikini che mette in bella mostra le sue fantastiche curve, in una posa da vera diva. Meravigliosa come sempre, con questa foto ha lasciato parecchi utenti a bocca spalancata.