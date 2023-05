Tennis, peccato di gola in riva al mare: strepitosa in bikini

Tennis, la campionessa non ha potuto fare a meno di cedere al peccato di gola: in riva al mare, con quel bikini indosso, è semplicemente strepitosa.

Da qualche tempo a questa parte per la meravigliosa atleta ha avuto inizio una nuova vita: non avrà scalato il ranking mondiale (per via dei periodi di lontananza dalle competizioni), eppure è riuscita a conquistare tantissimi tifosi guadagnandosi un notevole seguito sui social. Qui condivide le sue foto da cardiopalma, facendo sempre boom di likes e commenti.

Classe 1989, in passato si è spinta fino alla posizione numero 132 della classifica internazionale, prima di precipitare progressivamente a causa degli alti e bassi a cui è andata incontro nel corso della sua carriera. Corinna Dentoni si è fatta conoscere al grande pubblico come promessa del tennis, portando a casa traguardi importanti, prima di decidere di ritirarsi dalle competizioni.

La prima volta in cui ha abbandonato lo sport è stata in seguito alla partecipazione del torneo WTA di Palermo del 2013. Dopo diversi anni di inattività, ha ufficializzato la su scelta di mettere i match da parte, salvo poi cambiare idea e tornare sul campo nel 2019. Un anno più tardi è arrivato il suo secondo ritiro mentre, nel 2022, ha ripreso con i tornei.

Negli ultimi tempi, ha partecipato all’ITF di Santa Margherita di Pula e a quello di Santo Domingo, senza tuttavia riuscire ad ottenere grandi risultati. Nel frattempo, si è reinventata riscuotendo un grandissimo successo sui social. Oggi la giocatrice vive a Miami insieme al compagno Massimo Brambati (ex difensore della Serie A), con il quale è felicemente fidanzata da 3 anni, ed interagisce quotidianamente con i suoi fan.

Tennis, irresistibile Corinna Dentoni: in riva al mare è come una sirena

Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 90 mila utenti, che delizia sempre con le sue incantevoli foto in costume o in cui mostra i suoi look preferiti. Corinna si è guadagnata un’incredibile popolarità e, guardando il suo profilo, non è poi così difficile immaginare quale sia il motivo.

Solamente nelle scorse ore ha postato una serie di scatti al mare, nei quali si gode il cioccolato gourmet del brand Turrón d’Arnould e sfoggia un mini bikini nero che le sta d’incanto. L’atleta ha una silhouette da urlo – alla quale lavora costantemente, come dimostrano le foto in cui condivide i suoi allenamenti.

Il post è stato sommerso dai commenti dei followers entusiasti, che non si sono certamente trattenuti con i complimenti. Se Corinna non ha potuto cedere alla tentazione dei dolci, per i suoi fan è stato impossibile resistere al suo charme: proprio come una sirena, con le sue foto in riva al mare è riuscita a incantare tutti.