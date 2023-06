Norvegia-Svizzera, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Norvegia-Svizzera è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Siamo nel girone dell’Italia, in cui i primi due posti dovrebbero – usare il condizionale in questi casi è d’obbligo – essere appannaggio degli azzurri e della Francia, pronte a scontrarsi già nella prima giornata. Secondo i pronostici della vigilia, dunque, Norvegia e Svizzera si accontenteranno delle briciole ma sarebbe un grave errore se venissero eccessivamente sottovalutate. Anche perché hanno tutte le carte in regola per dire la loro.

La Norvegia, i cui migliori risultati in questa competizione sono le semifinali del 1998 e del 2013, torna a giocare una fase finale dopo 10 anni. Ha particolarmente brillato nelle qualificazioni, aggiudicandosi otto partite su dieci e costringendo la Croazia a passare dai playoff. I ragazzi guidati da Leif Gunnar Smerud però hanno deluso nelle ultime amichevoli, raccogliendo solamente due vittorie su otto. Il successo manca addirittura da novembre, quando gli scandinavi travolsero la Repubblica Ceca 4-0. Da quella partita sono arrivate due sconfitte (Portogallo e Olanda) e altrettanti pareggi, entrambi con la Scozia. Ovviamente non ci sarà Erling Haaland, che con l’Under 21 ha disputato solo una manciata di partite, e neppure l’attaccante Larsen, che ha segnato 6 gol nelle qualificazioni. Il volto noto è Erik Botheim, centravanti della Salernitana ed ex Bodo/Glimt.

C’è chi ritiene che una delle potenziali outsider possa essere la Svizzera, che per la quarta volta nella sua storia si è qualificata alla fase finale.

Sarà molto difficile replicare il secondo posto del 2011, ma la selezione guidata da Patrick Rahmen può contare su diversi giocatori di livello, che si sono messi in mostra anche durante le qualificazioni: la Svizzera, malgrado sia arrivata dietro l’Olanda, ha evitato i playoff grazie al fatto di aver totalizzato più punti rispetto alle altre seconde e strappando il pass diretto per la rassegna internazionale. Davanti bisognerà fare attenzione ad Amdouni del Basilea ma sono da tenere d’occhio anche Rieder e Sohm, che gioca in B con il Parma.

Come vedere Norvegia-Svizzera in diretta tv e streaming

Norvegia-Svizzera è in programma giovedì alle 18:00 allo stadio “Constantin Radulescu” di Cluj-Napoca, in Romania. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

Si prospetta un match molto equilibrato tra due selezioni che tenteranno di dare filo da torcere alle favorite Francia e Italia, pur essendo più d’un gradino sotto rispetto ad azzurri e transalpini. Nell’amichevole dello scorso settembre la Norvegia ha avuto la meglio 3-2 ribaltando gli elvetici negli ultimi 20 minuti di gioco. Potremmo assistere ad una gara movimentata anche stavolta, da almeno un gol per parte. Un pari non è da escludere.

Le formazioni ufficiali di Norvegia-Svizzera

NORVEGIA U21 (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Heggheim, Hjelde; Kitolano, Mannsverk, Hove; Bobb, Botheim, Evjen.

SVIZZERA U21 (4-2-3-1): Saipi; Blum, Kronic, Stegiou, Vouilloz; Bares, Sohm; Ndoye, Imeri, Males; Stojilkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2