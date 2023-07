Formula 1, Sprint Race GP d’Austria: diretta tv e pronostico

Formula 1, alle 16:30 al via la seconda mini-gara della stagione con le due Red Bull che partiranno davanti a tutti: notizie e pronostici.

La pioggia che copiosa si è abbattuta questa mattina sul Red Bull Ring di Spielberg non ha scalfito minimamente le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Che, come da pronostico, partiranno davanti a tutti nella seconda Sprint Race del Mondiale 2023 di Formula 1, l’ottava di sempre. A guidare la carovana, nella mini-gara, spetterà all’olandese due volte campione del mondo: Verstappen, come al solito implacabile, si è confermato anche nella cosiddetta Sprint Shootout – le qualifiche della Sprint – dopo che nella giornata di ieri era arrivato davanti al ferrarista Charles Leclerc di appena 48 millesimi. Un passo indietro non indifferente, rispetto alla Pole del venerdì, per le due Ferrari, che partiranno dunque in terza fila: il monegasco, sesto, subito dietro a Carlos Sainz, quinto. Ricordiamo che la Sprint Race assegna anche punti per il Mondiale piloti: il primo classificato se ne porta a casa ben 8. Ghiotta occasione anche per Lando Norris, pilota della McLaren, che partirà subito dietro alle due Red Bull. Quarto invece Nico Hulkenberg con la sua Haas. Rischio penalità infine per Leclerc, per impedimento su Piastri. “Cosa mi aspetto? – ha detto il pilota della Ferrari – Che sia o tutto bagnato o tutto asciutto, perché in condizioni miste c’è solo una traiettoria e puoi fare ben poco”.

Formula 1, dove vedere la Sprint Race in diretta tv e streaming

La Sprint Race del Gran Premio d’Austria è in programma sabato 1 luglio alle 16:30. Sarà visibilE in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport F1 (canale 207) , su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). Prevista pure la diretta streaming attraverso l’app Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La Sprint Race sarà trasmessa alle 18:00 in chiaro – ma in differita – anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it.

Il pronostico

Le possibilità che Max Verstappen si confermi anche nella Sprint Race sono molto alte. Il pilota olandese dovrebbe aggiungere un’altra vittoria alla sua collezione dopo quelle ottenute a Silverstone 2021, Imola 2022 e Spielberg 2022. Le condizioni meteo rischiano invece di penalizzare le due Ferrari, che in condizioni miste vanno solitamente in difficoltà.