Gratta e Vinci, il “new” tagliando nel dettaglio: questione di numeri

Gratta e Vinci, nei giorni scorsi è stato lanciato un nuovo tagliando. Ecco se conviene o meno comprarlo. Quello che dicono le probabilità di vincita

Il mondo dei Gratta e Vinci molto spesso si arricchisce di nuovi tagliandi che mettono in palio delle cifre importanti come vincita massima. E anche il nuovo, quello che da poco si trova sia in edicola che online, è uno di questi: il “New Bonus tutto per tutto” potrebbe regalare la bellezza di 2milioni di euro.

Bene, è giusto fare una piccola premessa, visto che ormai il gioco online sta prendendo davvero piede e comincia a piacere sempre a più persone anche perché, come vi abbiamo raccontato in diverse occasioni, chi gestisce i giochi regala dei bonus a chi decide di iscriversi alle varie piattaforme e anche a chi decide di giocare con una certa regolarità. C’è da dire inoltre che in questo caso, soprattutto se uno riuscisse a piazzare una vincita importante, di possibilità che il biglietto vada perso non ce ne sono, che poi è quello l’incubo maggiore per tutti. Insomma, ci sono anche dei vantaggi che devono essere sfruttati. Ora, tornando a noi, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del nuovo tagliando che è stato messo a disposizioni dei giocatori che ha un valore di 10 euro e come anticipato regala la possibilità di vincere fino a 2 milioni di euro. Giocando utilizzando l’applicazione o il sito dà pure la possibilità di cambiare interfaccia grafica, che è una cosa che ad alcuni piace. Chiuso questo discorso, adesso, addentriamoci in quello che interessa maggiormente: le probabilità di vincita.

Gratta e Vinci, ecco tutte le probabilità

Il “New Bonus tutto per tutto” non è uno di quelli maggiormente consigliabili, diciamolo subito a scanso di qualunque tipo di equivoco. Intanto andiamo a vedere quelli che sono le vincite che si possono centrare. Una segnalazione: a differenza di altri che costano 10 euro e che come vincita superiore al costo dello stesso danno 15euro, in questo caso si salta direttamente a 20 euro.

Insomma, i premi sono di 10,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 5.000,00 – 10.000,00 – 50.000,00 – 100.000,00 euro. Non male. Mentre sono un poco alte le possibilità di centrare il tagliando che appunto dà una vincita superiore ai 10euro visto che parliamo di uno ogni 7,59. Un biglietto ogni 8.160.000,00 invece è quella probabilità di trovare i 2milioni di euro che cambiano la vita. Altine, ma non eccessivamente rispetto ad altri dei quali vi abbiamo già parlato. Insomma, per il colpo grosso si potrebbe davvero fare.