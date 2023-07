Eliteserien, i pronostici sulle partite di domenica 2 luglio

Eliteserien, nel massimo campionato norvegese spicca il big match tra Bodo/Glimt e Molde: notizie e pronostici.

Non manca poi così tanto al giro di boa in Eliteserien, il massimo campionato norvegese, uno dei pochi ad essere in pieno corso di svolgimento in Europa. Guarda tutte dall’alto verso il basso il Bodo/Glimt, che dà l’idea di aver già ipotecato il titolo. I gialloneri di Kjetil Knudsen sono infatti ripartiti alla grande dopo la scorsa, tribolata, stagione che li ha visti costretti a cedere lo scettro di campione di Norvegia ai rivali del Molde.

Il match clou della dodicesima giornata vede sfidarsi proprio queste due squadre, anche se non si può considerare uno scontro diretto vero e proprio. Sì, perché il Molde campione in carica è attualmente lontanissimo dalla vetta della classifica, con ben dodici punti in meno rispetto ai loro prossimi avversari. Gli uomini di Erling Moe stanno pagando il pessimo avvio di stagione: nelle ultime partite hanno recuperato diverse posizioni ma potrebbe non bastare per rientrare nella corsa al titolo, che al momento sembra chiusa. Per il Bodo/Glimt questa partita rappresenta una grande occasione per estromettere una volta per tutte una delle dirette concorrenti più credibili. Pellegrino e compagni devono inoltre riscattare la sconfitta rimediata una settimana fa sul campo dello Stromsgodset (2-0), che ha regalato loro il primo dispiacere stagionale: ipotizziamo dunque una netta vittoria interna. Bodo che vincendo potrebbe allungare anche sulla seconda, il Tromso – appena battuto 3-2 nel turno di coppa nazionale – impegnato in una trasferta insidiosa in casa del Lillestrom.

Eliteserien, i pronostici sulle altre partite

Un altro match interessante è quello che vede protagonista il Rosenborg, nobile decaduta del calcio norvegese che annaspa nei bassifondi della classifica. I bianconeri non sono coinvolti nella zona retrocessione ma hanno conquistato solamente 13 punti in 12 giornate.

Dovrebbero invertire la rotta contro il fanalino di coda dell’Eliteserien, l’Aalesund, ultimo con soli 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 9 sconfitte), ma non è escluso che l’attacco dei padroni di casa possa sbloccarsi contro una difesa tutt’altro che solida. Partita potenzialmente spettacolare invece quella tra Haugesund e Odd, due squadre che navigano a metà classifica e che sono separate da 4 punti. Dopo un digiuno di vittorie che dura da due turni, tornerà verosimilmente a vincere il Brann, che una settimana fa si è fatto scavalcare dal Tromso in seconda posizione in seguito al capitombolo in casa del Viking: il neopromosso HamKam in trasferta non ha ancora né vinto né pareggiato. La spunterà infine anche il Sarpsborg, che affronta il pericolante Sandefjord, terzultimo con nove punti.

Eliteserien, possibili vincenti

Lillestrom o pareggio (in Lillestrom-Tromso, ore 17:00)

Brann (in Brann-HamKam, ore 17:00)

Sarpsborg (in Sarpsborg-Sandefjord, ore 17:00)

Bodo/Glimt (in Bodo/Glimt-Molde, ore 19:15)

Le partite da almeno un gol per parte

Aalesunds-Rosenborg, ore 17:00

Brann-HamKam, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Haugesund-Odd, ore 17:00

Lillestrom-Tromso, ore 17:00

Bodo/Glimt-Molde, ore 19:15