Eliteserien, i pronostici sulle partite di domenica 25 giugno

Eliteserien, ritorna la Eliteserien dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. In campo Bodo/Glimt e Molde: notizie e pronostici.

Si riprende a giocare anche in Norvegia dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, tra Nations League e qualificazioni ai prossimi campionati europei. L’Eliteserien è uno dei pochissimi tornei nel Vecchio Continente che non si ferma in questo periodo dell’anno, visto che in inverno non si gioca a causa delle temperature molto basse.

Dopo undici giornate c’è una sola squadra al comando: il Bodo/Glimt. Gli uomini di Kjetil Knudsen, dopo una stagione deludente, sono ripartite alla grande ed hanno già accumulato un vantaggio di dieci punti sulla seconda, il Brann. Divario che potrebbe essere ulteriormente incrementato alla fine di questo turno: nell’anticipo, infatti, il Brann è caduto 3-1 in casa del Viking ed in caso di vittoria in casa dello Stromgodset i gialloneri volerebbero addirittura a +13. Per il Bodo, che su 33 punti disponibili ne ha conquistati 31, non dovrebbe rappresentare un’insidia questa trasferta, contro una squadra che sta galleggiando sopra la zona retrocessione e che ha come obiettivo l’ennesima salvezza. Si profila un altro match prolifico: non mancano mai i gol nelle partite della formazione di Knudsen, che vanta una media assurda di circa 3 reti a partita. Farà di tutto per tornare a vincere anche il Molde campione in carica, a distanza siderale dal primo posto. Dopo la battuta d’arresto in casa dell’Odd, la squadra di Erling Moe dovrebbe riassaporare la gioia dei tre punti contro l’Haugesund, che non riesce a battere il Molde dal 2015.

I pronostici sulle altre partite

Scende in campo anche l’HamKam, penultimo in classifica e reduce da una batosta molto pesante (3-0) rimediata in casa dello schiacciasassi Bodo/Glimt.

I biancoverdi hanno totalizzato solo 7 punti in 10 partite, tutti conquistati tra le mura amiche, dove il ruolino è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Non sarebbe una sorprese se riuscissero a strappare almeno un punto contro l’Odd, che in trasferta è sempre imprevedibile. Viene da due risultati positivi il Rosenborg, che ha battuto 4-0 l’HamKam e pareggiato 2-2 con lo Stabaek. La striscia dovrebbe continuare contro il Sarpsborg, che dopo un inizio sorprendente sta rientrando nei ranghi. Si profila infine un match molto equilibrato tra Tromso e Stabaek, che potrebbero dividersi la posta in palio.

Possibili vincenti

Molde (in Molde-Haugesund, ore 17:00)

HamKam o pareggio (in HamKam-Odd, ore 17:00)

Rosenborg (in Rosenborg-Sarpsborg, ore 17:00)

Bodo/Glimt (in Stromsgodset-Bodo/Glimt, ore 19:15)

Le partite da almeno un gol per parte

Rosenborg-Sarpsborg, ore 17:00

Tromso-Stabaek, ore 17:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

Molde-Haugesund, ore 17:00

Rosenborg-Sarpsborg, ore 17:00

Stromsgodset-Bodo/Glimt, ore 19:15