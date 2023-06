SuperEnalotto, operaio vince 15mila euro senza indovinare i numeri

Superenalotto, un operaio ha vinto 15mila euro senza indovinare nemmeno un euro. Ecco come è successo. E noi ve lo avevamo detto

Non dite che non ve lo avevamo detto. Perché molto spesso, nel corso dell’ultimo mese, vi abbiamo parlato dell’iniziativa – che si è chiusa il 24 giugno – messa in campo dal Superenalotto.

Tre estrazioni speciali, in questa settimana, che permettevano non solo di sperare di vincere centrando il sei milionario oppure qualche altro premio classico che tutti noi conosciamo, ma anche di rimanere in gioco, solamente con il vostro tagliando, per partecipare all’estrazione speciale in programma proprio in questi giorni e che metteva in palio dei premi garantiti. Insomma, una doppia opportunità che qualcuno ha sfruttato, così come riporta Agimeg.it, visto che una persona trascorrerà delle belle vacanze quest’estate. Sì, la cifra non cambia decisamente la vita, ma dà una grossa opportunità, vale a dire quella di pensare ad un viaggio che non c’è mai stato fino ad oggi o magari chissà, anche togliersi qualche altro sfizio. Ma andiamo a vedere cosa, e dove è successo.

Superenalotto, vinti 15mila euro di premi garantiti

L’estrazione del 22 giugno dava la possibilità di vincere dei premi garantiti fino a 15mila euro. E questo è successo a Formia, in provincia di Latina, dove un operario ha vinto in questo modo. Non sappiamo se all’interno della sua schedina qualche numero è uscito nell’estrazione classica, di certo quello che è uscito è stato il suo codice a barre del tagliando che gli ha permesso di intascare quei soldi che già sapete.

Insomma, una bella opportunità – l’uomo aveva giocato 7,50euro – messa in palio dal Superenalotto in questi giorni. Un’opportunità che va sfruttata visto che non si deve fare proprio nulla. Basta solamente giocare un tagliando per partecipare all’estrazione. Un’iniziativa che è stata lanciata oltre un mese fa dal Superenalotto e che adesso vede la conclusione. Ricordate, inoltre, che dal prossimo mese di luglio, e anche questa è una notizia ufficiale, ci saranno ogni settimana quattro estrazioni: oltre le classiche tre si aggiunge quella del venerdì, inserita nel decreto per gli aiuti all’Emilia Romagna colpita da una violenta alluvione che ha messo in ginocchio la popolazione. Quindi occhio, soprattutto se di solito giocate gli stessi numeri.