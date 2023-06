Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di venerdì 30 giugno

Tennis, negli ultimi tre tornei di preparazione a Wimbledon sono in programma le semifinali: notizie e pronostici.

Countdown quasi terminato. I nobili cancelli dell’All England Club stanno finalmente per riaprirsi: oggi verrà sorteggiato il tabellone principale del terzo Slam stagionale. Quello più atteso, di sicuro più prestigioso. In una sola parola, Wimbledon. Contemporaneamente si avviano alla conclusione gli ultimi tornei di preparazione ai Championships, ultimo appuntamento della brevissima stagione su erba.

Sono in programma le semifinali ad Eastbourne (maschile e femminile), Maiorca e Bad Homburg, con ben due tenniste italiane a caccia di un pass per la finalissima. Nel torneo tedesco Lucia Bronzetti ha raggiunto la sua prima semifinale su erba, confermando di avere ampi margini di crescita. La romagnola ha fatto passi da gigante da quando, nel marzo 2022, era balzata agli onori della cronaca per via della cavalcata, inattesa, nel Masters 1000 di Miami, spingendosi fino al quarto turno. Oggi è tra le prime 60 al mondo, lo scorso maggio ha vinto il suo primo titolo trionfando sulla terra di Rabat ed in questi giorni ha dimostrato di poter fare ben anche su una superficie peculiare come l’erba, dove ha battuto Grabher, Sherif e Grachev, lasciando per strada un solo set.

Il suo percorso a Bad Homburg, tuttavia, si fermerà con ogni probabilità in semifinale: ad attenderla c’è la numero uno al mondo, Iga Swiatek, che ha deciso di fare tappa in Germania per preparare Wimbledon, uno dei due Slam che non è ancora riuscita a vincere. La campionessa polacca è apparsa più a suo agio sulla superficie verde e non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sulla Bronzetti, che la affronterà con la consapevolezza di non avere niente da perdere.

Ha maggiori possibilità di raggiungere la finale, invece, Camila Giorgi, che ad Eastbourne giocherà la sua terza semifinale consecutiva. La marchigiana è riuscita finalmente a trovare il suo ritmo e negli ultimi due giorni si è presa gli illustri scalpi di due top 20 come Ons Jabeur e Jelena Ostapenko. Ora dovrà vedersela con la numero 11 al mondo, Daria Kasatkina, che l’ha sempre battuta nei due precedenti. Questo però sarà il primo su erba, superficie che esalta maggiormente le caratteristiche dell’azzurra. Si può puntare un gettone su di lei in un match da oltre 20 game complessivi.

Equilibrato derby statunitense tra Keys e Gauff

In caso di vittoria, la Giorgi in finale affronterà una tennista americana. Nell’altra semifinale si daranno infatti battaglia le due statunitensi Madison Keys e Coco Gauff: entrambe sono apparse finora in splendida forma, si profila un confronto molto equilibrato ma con la numero 7 al mondo leggermente favorita sulla 28enne originaria di Boca Raton.

In Inghilterra oggi si decide oggi anche la finale maschile. Non è una sorpresa leggere il nome di Francisco Cerundolo tra i semifinalisti. L’argentino è competitivo anche su erba e con il suo dritto potrebbe far male anche a Mackenzie McDonald, reduce da due importanti vittorie contro il campione uscente Fritz e lo svedese Ymer: si prevede un match lungo e combattuto. L’altro americano, Tommy Paul, dovrà fare attenzione al francese Barrere. Inizialmente potrebbe soffrire la sua potenza di colpi ma alla lunga riuscirà a prevalere sul sorprendente transalpino. Si gioca anche a Maiorca: previste scintille tra l’esperto Mannarino e il tedesco Hanfmann, giustiziere del campione in carica Tsitsipas, mentre lo statunitense Eubanks dovrebbe prevalere sul sudafricano Harris.

Tennis, possibili vincenti

Paul in Barrere-Paul (Eastbourne)

Eubanks in Eubanks-Harris (Maiorca)

Mannarino in Hanfmann-Mannarino (Maiorca)

Gauff in Keys-Gauff (Eastbourne)

Giorgi in Giorgi-Kasatkina (Eastbourne)

Tennis, i match da più di 20 game

McDonald-Cerundolo (Eastbourne)

Hanfmann-Mannarino (Maiorca)

Keys-Gauff (Eastbourne)

Giorgi-Kasatkina (Eastbourne)