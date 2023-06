Giorgi-Kasatkina, Wta Eastbourne: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Giorgi-Kasatkina è un match valido per le semifinali del torneo Wta 500 di Eastbourne: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Non c’è due senza tre. Camila Giorgi di nuovo in semifinale ad Eastbourne, come nel 2021 e nel 2022. L’ultimo torneo di preparazione a Wimbledon si conferma uno di quelli che maggiormente ispirano la marchigiana, che nel corso di questa stagione raramente era stata così continua, dimostrando che, se in giornata, il suo tennis è in grado di fare male a chiunque.

Sui prati del Devonshire Park la 31enne originaria di Macerata si è presa già due scalpi importanti. Dopo aver battuta la britannica Watson al primo turno – in realtà avrebbe dovuto affrontare la Potapova, che però ha dato forfait prima di scendere in campo – ha avuto la meglio sulla numero 6 al mondo Ons Jabeur, finalista nell’ultima edizione di Wimbledon e su Jelena Ostapenko, prendendosi la rivincita dello scorso anno visto che la lettone l’aveva eliminata proprio in semifinale ad Eastbourne. Ieri la nativa di Riga ha scelto di ritirarsi subito dopo il primo set – forse una scelta precauzionale in vista di Wimbledon – vinto dalla Giorgi al termine di un tie break mozzafiato, in cui l’azzurra è stata capace tenere testa ad una giocatrice reduce da sette vittorie di fila e un titolo sollevato domenica scorsa a Birmingham, annullando diverse palle break. Una vittoria fondamentale, che permette alla Giorgi di difendere i punti che della semifinale del 2022 e di rientrare tra le prime 50 del ranking Wta (era scivolata in 67esima posizione).

Giorgi a caccia di un’altra impresa

Nel penultimo atto la attende Daria Kasatkina, numero 11 al mondo. La russa non suscita ricordi positivi: nei due precedenti l’italiana ha sempre perso contro la nativa di Togliatti.

Nel 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, la Giorgi si arrese in tre set sul cemento indoor di Lione, mentre un anno fa al Roland Garros la sconfitta fu ancora più netta: doppio 6-2 per la Kasatkina in un’ora e 20 minuti. La russa non è di certo un’erbivora e sui prati ha meno esperienza della Giorgi, ma ad Eastbourne sta brillando particolarmente: nel primo turno si è imposta sulla Kalinina, nel secondo invece ha sovvertito i pronostici battendo in tre set la specialista Kvitova. Nei quarti ha approfittato, proprio come la Giorgi, del ritiro dell’avversaria, la francese Garcia, anche se nel primo set non c’era stata praticamente storia (6-2). Quella di ieri è stata la sua prima vittoria nel 2023 contro una top10.

Dove vedere Giorgi-Kasatkina in diretta tv e streaming

Il match valido per le semifinali del torneo Wta 500 di Eastbourne tra Camila Giorgi e Daria Kasatkina sarà trasmesso venerdì 30 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere al match Giorgi-Kasatkina anche in streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 13:15.

Giorgi-Kasatkina: il pronostico

La Giorgi si conferma quasi ingiocabile ogni qualvolta trova ritmo con i suoi colpi potenti da fondocampo, che disorientano l’avversaria e la inducono all’errore. Kasatkina ha vinto gli unici due precedenti ma sull’erba – superficie che non l’ha mai vista brillare particolarmente – e contro questa Giorgi potrebbe andare in difficoltà. Si può stare con l’azzurra, in una gara da almeno 20 game totali.